Знают не все: парикмахер рассказала, как часто нужно мыть расческу для волос

Неправильный уход за расческой может вызвать проблемы с волосами, а иногда и серьезные инфекции, предупреждают эксперты по уходу за волосами.

https://glavred.info/fashion/znayut-ne-vse-parikmaher-rasskazala-kak-chasto-nuzhno-myt-raschesku-dlya-volos-10610186.html Ссылка скопирована

Как часто нужно мыть расческу для волос - знают не все / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

О чем вы узнаете:

Как часто нужно мыть расческу для волос

Как отмыть расческу - 4 шага

Профессиональный парикмахер указывает, что настоящую причину выпадения волос во многих случаях можно избежать, ведь люди не всегда правильно ухаживают за этим важным инструментом.

Парикмахер из LOOKFANTASTIC Марго Торн советует мыть щетку или гребень для волос по крайней мере раз в неделю, особенно тем, кто имеет естественные кудри или тонкие волосы. Если вы не чистили свою расческу длительное время, стоит начать с тщательной очистки, которая включает 4 шага, передает Express.

видео дня

"Во-первых, удалите лишние волосы, запутавшиеся в щетине, а затем замочите щетку в теплой воде с мягким обезжиривающим мылом или белым уксусом. Это поможет избавиться от остатков продуктов, масел и жиров, которые она впитала из ваших волос", - советует она.

Сначала замочите щетку в воде, после чего почистите между щетинками зубной щеткой, чтобы удалить стойкие остатки продуктов и грязь.

После очистки расческу следует тщательно высушить. В дальнейшем используйте обычный шампунь для еженедельного ухода.

Марго также советует парикмахерам обязательно мыть щетки после каждого клиента.

Она предостерегает, что многие люди не знают о необходимости чистить свои щетки для волос, из-за чего грязь, остатки средств и жиры накапливаются, придавая волосам неопрятный вид. В более серьезных случаях грязные расчески могут вызвать бактериальные инфекции, особенно при наличии микропорезов или царапин на коже головы.

"Если не лечить, это может привести к выпадению волос", - предупредила она.

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред