Накрутка, как на Dyson: легкий способ сделать голливудские локоны в домашних условиях

Уложить волосы без специальных стайлеров и средств бывает сложно, если не знать определенных хитростей.

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Получить шикарную накрутку сможет каждый в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Красивые волны из волос - то, о чем мечтает едва ли не каждая женщина. Однако сделать их не в салоне и без специальных стайлеров, кажется, почти невозможно. Однако украинская TikTok-блогер Людмила Павленко рассказала, как красиво уложить волосы без спецсредств.

Для того, чтобы сделать накрутку достаточно взять обычный длинный носок. Людмила отмечает, что для удачной укладки нужно вымыть волосы, но обязательно просушить. Если оставить их влажными - накрутка может не удаться.

Можно дополнительно использовать немного жидкого кондиционера, затем необходимо сделать высокий хвост без резинки и закрепить носок над хвостом крабиком для волос.

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Далее нужно постепенно обматывать волосы вокруг носка, не разделяя их на две части. Конец волос можно зафиксировать резинкой, если кончик будет распадаться.

Смотрите видео, как накрутить волосы на носок:

Когда все будет готово, на волосы можно снова добавить немножко жидкого кондиционера. Финальным этапом будет скручивание волос в пучок и натягивание на него края оставшегося носка.

С этим пучком нужно ходить несколько часов, или же лечь спать. После чего стоит осторожно распустить волосы и можно наслаждаться результатом - роскошной волнистой накруткой.

Кто такая Людмила Павленко? Людмила Павленко - украинский блогер, которая делится в TikTok личной жизнью, обзорами на косметику и одежду, а также полезными лайфхаками по моде и красоте. За Людмилой следят более 135 тысяч пользователей, а ее видео просматривают сотни тысяч пользователей.

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