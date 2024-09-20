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Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

Даяна Швец
20 сентября 2024, 03:00
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Эти способы особенно подходят тем, кто недавно окрашивал волосы.
Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода
Отмыть краску с волос можно без помощи салонов / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Если цвет волос надоел и хочется поскорее смыть краску, однако идти в салон кассы нет желания и средств, сделать это можно легко в домашних условиях. Домашние заменители дорогих косметических средств можно без труда приобрести за копейки в ближайшем магазинчике. Эксперты Аllthingshair поделились тремя интересными способами.

Метод 1. шампунь от перхоти и пищевая сода

Пищевая сода - отличное средство для очищения. Этот метод особенно подходит тем, кто недавно красил волосы. Все, что вам необходимо - это пищевая сода и шампунь против перхоти. Сода - природный очиститель, который помогает вывести краску из волос без необходимости их осветления.

Для этого необходимо:

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  • Смешать одинаковые части соды и шампуня,
  • Нанести на волосы и оставите на 5-7 минут
  • Смыть водой

Повторяйте этот процесс несколько дней, пока не достигнете желаемого результата.

Метод 2. использование очищающего шампуня

Стилист Unilever Бейли Поуп советует использовать очищающий шампунь для постепенного удаления краски.

"Я бы рекомендовала использовать очищающие шампуни для постепенного осветления или удаления цвета. Люди обычно не понимают принципов окрашивания и могут быть удивлены желтизной при осветлении или смывании краски из-за естественных подтонов каждого уровня цвета. Если люди слишком часто используют очищающие шампуни, это лишит волосы естественной влаги, и они станут сухими и жесткими", - говорит она.

Метод 3. Средство для мытья посуды и шампунь

Еще один вариант для удаления краски - сочетание средства для мытья посуды и шампуня. Эта смесь может немного пересушить волосы, поэтому используйте ее осторожно.

Добавьте несколько капель средства для мытья посуды к шампуню и мойте волосы такой смесью в течение 2-3 дней для постепенного смывания краски.

Как подобрать уходовую косметику?

Прежде всего при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на свой тип кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства для сухой кожи, если у вас жирный тип и наоборот. Также стоит обращать внимание на возраст. С возрастом легких кремов будет недостаточно, ведь кожа теряет влагу, упругость, нуждается в более жирных кремах, которые смогут насытить ее необходимыми компонентами.

Также важным фактором является особенность вашей кожи: акне, аллергии, покраснения, воспаления и прочее. Здесь необходимо обращать внимание на состав, ведь средства с агрессивными компонентами не подойдут женщинам с чувствительной кожей.

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Также Главред рассказывает, как омолодить образ после 40 лет. Парикмахер назвал самые распространенные ошибки с волосами, которые часто добавляют женщинам возраста.

В то же время блогер назвала главную ошибку при выравнивании волос. Если после процедуры пряди волос остаются волнистыми - значит что-то вы делаете не так.

Также эксперты делились, как сделать объем волос у корней невидимкой - с помощью двух украшений можно сделать шикарную прическу за считанные секунды.

Кроме этого, узнайте, какие стрижки подходят для круглого лица. Они будут хорошо смотреться даже с короткой длиной и тонкими волосами.

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