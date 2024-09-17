Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

Парикмахер назвал самые распространенные ошибки с волосами, которые часто добавляют женщинам возраста.

https://glavred.info/fashion/kak-omolodit-obraz-posle-40-let-3-oshibki-s-volosami-kotorye-pribavlyayut-vozrast-10597877.html Ссылка скопирована

Самые распространенные ошибки с волосами после 40 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Волосы - это одна из первых вещей, на которые люди обращают внимание, а также важная часть вашего восприятия себя. Но с возрастом волосы могут меняться и то, что раньше выглядело великолепно, может не подходить вам теперь.

Мастер-стилист Ник Уиллис из Charles Worthington Salons поделился советами с Express.co.uk, которые помогут выглядеть стильно и молодо.

Выбор цвета волос

Одной из самых распространенных ошибок является выбор неправильного цвета волос, который не подходит к вашему тону кожи. Неправильный цвет может сделать вас уставшими и старше.

видео дня

"С неправильным цветом волос мы можем выглядеть обессиленными и уставшими. Когда мы стареем, наш цвет лица меняется. С возрастом мы теряем пигмент в коже, что может делать нас менее сияющими", - пояснил стилист.

С возрастом наш цвет лица меняется, поэтому важно выбрать оттенок волос, который будет гармонично смотреться и освежать вид.

Седые волосы

Седые волосы могут выглядеть не так эффектно, как в молодом возрасте, но правильный подбор цвета может исправить ситуацию. На некоторых оттенках кожи седые волосы могут выглядеть блеклыми, зато другим людям они добавляют яркости и выглядят невероятно.

Уиллис утверждает, если седые волосы кажутся вам слишком пепельными, добавление темных оттенков сделает ваш вид более молодежным.

Длина волос

Существует стереотип, что женщины старшего возраста должны носить короткие волосы. Однако, Ник считает, что длинные волосы могут "предотвратить старение", если за ними правильно ухаживать.

Он рекомендует женщинам за 40 поддерживать волосы средней или длинной длины. С правильной формой и техникой стрижки удастся сохранить объем и движение, что важно для молодого вида.

Длинные волосы нуждаются в особом уходе. Поэтому стоит использовать восстанавливающие и увлажняющие средства для поддержания их состояния.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред