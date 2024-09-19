Как восстановить удаленные сообщения в Вайбер: несколько простых шагов

Чтобы избежать чрезмерных потерь и неудобств, не забывайте делать резервные копии чатов. Пренебрежение этой опцией может привести к потере важной информации.

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Эксперты рассказали, как восстановить удаленные сообщения / Коллаж: Главред, фото: viber, фото pexels

В современной жизни трудно представить общение с окружающими без обмена сообщениями в мессенджерах. Там можно как переписываться с друзьями и семьей, так и решать рабочие вопросы. Однако переписки не рукописи, чтобы не сгорать. Поэтому часто удаленное сообщение становится серьезной проблемой. Однако, если знать проверенную схему, и из такой ситуации можно найти выход, рассказывают эксперты Viberapp.

Наличие резервных копий

Убедитесь, что на вашем устройстве есть резервная копия чата, которая содержит удаленные сообщения. Viber автоматически создает такие копии на устройстве, однако это можно сделать и самостоятельно.

Для пользователей Android:

видео дня

зайти в Viber

перейти в чат, который содержит удаленные сообщения

нажать на три точки в верхнем правом углу

выбрать настройки чата

задать "резервное копирование"

выбрать, как часто будут делаться копии: "ежедневно", "еженедельно", "ежемесячно".

Для пользователей iOS:

зайти в Viber

перейти в чат, который содержит удаленные сообщения

зажать и удерживать сообщение в чате

выбрать "больше"

нажать "сделать резервную копию чата"

Что такое Viber Приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, осуществлять видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. Голосовые вызовы между пользователями бесплатные. Viber Messenger имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, документы, изображения, видеозаписи и файлы, а также работать в автономном режиме, пишет Википедия.

Как восстановить удаленную информацию

Специалисты объясняют, что удаленное сообщение, которое было частью резервной копии чата, можно восстановить.

Для пользователей Android:

зайти в Viber

выбрать чат, в котором надо восстановить сообщение

прокрутить чат вверх, чтобы "подтянулись" предыдущие сообщения

нужное вам сообщение появится на экране

Для пользователей iOS:

зайти в Viber

выбрать чат, в котором нужно восстановить сообщение

прокрутить чат вверх, чтобы "подтянулись" предыдущие сообщения

нужное вам сообщение появится на экране

Попробовать применить специализированные программы

Если пользователь случайно удалил информацию и не сделал резервные копии, то на помощь придут специализированные программы для восстановления данных. Они доступны как Android, так и iOS. Однако стоит обращать внимание на такие факторы, как время, прошедшее с момента удаления, и уровень доступа к системе.

Что такое смартфон Мобильный телефон (современный - как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащен камерой, а также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.

Обращение в службу поддержки

Если ни один из вышеперечисленных способов не дал желаемого результата, необходимо обратиться в службу поддержки мессенджера - там предоставят дополнительную помощь и советы по восстановлению удаленных сообщений.

Таким образом, чтобы избежать чрезмерных потерь и неудобств, не забывайте делать резервные копии чатов. Пренебрежение этой опцией может привести к необратимой потере важной информации.

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