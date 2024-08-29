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Ценой всего 300 долларов: эксперты перечислили лучшие бюджетные смартфоны

Даяна Швец
29 августа 2024, 18:32
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Телефоны стоимостью 300 долларов США или меньше, предлагают гораздо больше функций и возможностей, чем вы могли ожидать.
Ценой всего 300 долларов: эксперты перечислили лучшие бюджетные смартфоны
Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны / Фото: ua.depositphotos.com

Ища бюджетные смартфоны, люди часто оказываются перед выбором - выбрать телефон, который приносит удовольствие, или такой, который служит долго?

Эксперты портала CNET проверили и назвали четыре телефона, заслуживающих внимания. Их цена не превышает 300 долларов, однако они являются прекрасным выбором.

Такие телефоны, как Moto G Power 5G (2024) от Motorola и Galaxy A25 5G от Samsung, предлагают гораздо больше функций и возможностей, чем вы могли ожидать.

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По словам экспертов, эти гаджеты имеют NFC для бесконтактных платежей, дисплеи с высокой частотой обновления 120 Гц для игр и плавную анимацию, поддержку беспроводной зарядки и годы обновлений программного обеспечения, что делает их более универсальными, чем когда-либо.

Какой лучший телефон до 300 долларов?

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power 5G - это самый универсальный вариант из этого обзора. Он предлагает сразу несколько преимуществ. Например, беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц, Google Pay для бесконтактных платежей и фантастический дизайн из веганской кожи.

Кстати, камера тоже очень хорошая, ведь делает четкие фотографии в яркой среде, и имеет процессор, способный выполнять большинство повседневных задач.

Самое главное, как подчеркивают эксперты, вы получите телефон, которым приятно пользоваться, не перегружая его лишними наворотами, которые мы видим в телефонах более дорогих цен.

Лучший телефон для быстрой зарядки

OnePlus Nord N30 5G OnePlus Nord N30 5G

Как рассказывают эксперты, OnePlus Nord N30 5G имеет много полезных функций, а его скорость зарядки 50 Вт является отличной для этого ценового диапазона.

"Телефон может заряжаться от 0% до 100% за 45 минут, а большинству других телефонов стоимостью 300 долларов или меньше, требуется от 90 минут до двух часов, чтобы сделать то же самое. Его большой 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 1080p работает с частотой обновления 120 Гц и обеспечивает плавную анимацию приложений, игр, веб-сайтов и потокового видео", - рассказывают эксперты.

Также этот смартфон будет находкой для тех, кто любит фотографировать, ведь на открытом воздухе с достаточным количеством света может делать красивые, детальные фотографии.

Что такое смартфон

Мобильный телефон (современный - как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащен камерой, а также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.

Лучший дешевый телефон для длительного использования

Samsung Galaxy A25 5G

Эксперты выделяют Samsung Galaxy A25 5G, ведь производитель обещает четыре года основных обновлений ОС Android и 5 лет патчей безопасности. Несмотря на то, что он вышел в декабре 2023 года, он еще не скоро потеряет актуальность.

"Galaxy A25 5G может предложить многое другое, включая приличный экран с разрешением 1080p и громкие двойные динамики для музыки.

Однако телефон имеет проблемы с некоторой многозадачностью. Его камеры плохо подходят для работы в помещении, а его пластиковый дизайн, в сочетании с толстым вырезом для камеры, выглядит устаревшим по сравнению с другими телефонами этого ценового диапазона", - обращают внимание эксперты.

Как результат, Samsung за 300 долларов является хорошим выбором, но, если вы ищете лучшую производительность и функции, вам следует рассмотреть другие варианты.

Лучший телефон, который чаще всего покупают

Google Pixel 6A Google Pixel 6A

По версии экспертов портала CNET, именно Pixel 6A в прошлом году получил награду "Выбор редакции". Ключ успеха заключается в том, что его хвалят за великолепную камеру, эксклюзивные функции Pixel, такие как Magic Eraser, красочный дизайн и то, что он одним из первых получил новые обновления Android.

"Хотя Google с тех пор выпустил Pixel 7A за 499 долларов, Pixel 6A все еще получает еще два года обновлений программного обеспечения и еще четыре года обновлений безопасности. Это означает, что он продолжит получать новые функции Android и поддержку от Google", - объясняют профессионалы.

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Также существует удивительно простой и гениальный способ, как очистить память Вайбера. Активные пользователи мессенджеров, в частности - Viber, рано или поздно сталкиваются с проблемой заполнения памяти программы. Это негативно сказывается на скорости его работы, поэтому периодически необходимо проводить очистку от лишнего массива данных.

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