Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

На следующей большой презентации Apple, скорее всего, представят новую серию iPhone 16 следующего поколения вместе с новыми умными часами.

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Когда выйдет Watch 10 - часы Apple нового поколения / Коллаж: Главред, фото: скрины из видео Apple

В сентябре этого года Apple презентует релиз нового поколения техники, в частности умных часов, которые, скорее всего, будут называться Apple Watch Series 10. Говорят, что в будущей модели компания капитально поработала над дизайном, поэтому The Indian Express рассказало, какие будут Apple Watch в 2024 году.

Apple всегда предлагала свои часы двух размеров, и эта тенденция продолжится с будущей Series 10. Однако на этот раз меньший вариант Apple Watch Series 10 будет таким же большим, как и большая модель Apple Watch Series 9, и будет оснащен квадратным дисплеем 45 мм, тогда как больший Apple Watch Series 10 будет иметь большой 49-миллиметровый дисплей, подобный Apple Watch Ultra 2.

Дисплей Apple Watch Series 9 / фото: Apple

Apple также всегда использовала OLED-экраны, начиная с первого поколения Watch, и будущий Watch Series 10 представит более эффективный OLED-экран с технологией тонкопленочных транзисторов (TFT) с низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LTPO), который улучшит воспроизведение цветов на дисплее.

видео дня

Кроме этого Apple Watch Series 10 значительно тоньше своих предшественников. Хотя часы Apple никогда не считались громоздкими, будущая Series 10, вероятно, будет самым тонким Apple Watch с обновленным дизайном корпуса.

Есть информация и о том, что Apple Watch Series 10 работает на новом чипе S10, специально созданном для этих часов для повышения производительности и энергоэффективности. Также сообщается, что Apple Watch Series 10 также может иметь меньший аккумулятор, чем его предшественник. Однако работать они будут столько же, как долго служат Apple Watch Series 9, то есть, до 36 часов.

Новый Apple Watch Series 10 включает дополнительные датчики здоровья, которые могут обнаруживать гипертонию и апноэ во сне. Однако доступность этих функций, несмотря на наличие аппаратного обеспечения, подлежит разрешению регуляторных органов, таких как FDA.

Показатели здоровья на Apple Watch / фото: Apple

Новые часы не будут теми, которые Apple Watch получат watchOS 10, ведь Series 10 будет поставляться с watchOS 11. Ожидается, что Apple представит эксклюзивные функции Watch Series 10 на watchOS 11.

На вопрос, когда выйдет Watch 10 вместе с серией iPhone 16, инсайдеры отвечают, что скорее всего, они будут представлены в первой половине сентября. После презентации они должны поступить в продажу в течение недели.

Что такое The Indian Express? The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за её пределы, пишет Википедия.

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