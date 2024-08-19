УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно

Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

Анна Косик
19 августа 2024, 13:49
30
На следующей большой презентации Apple, скорее всего, представят новую серию iPhone 16 следующего поколения вместе с новыми умными часами.
apple watch
Когда выйдет Watch 10 - часы Apple нового поколения / Коллаж: Главред, фото: скрины из видео Apple

В сентябре этого года Apple презентует релиз нового поколения техники, в частности умных часов, которые, скорее всего, будут называться Apple Watch Series 10. Говорят, что в будущей модели компания капитально поработала над дизайном, поэтому The Indian Express рассказало, какие будут Apple Watch в 2024 году.

Apple всегда предлагала свои часы двух размеров, и эта тенденция продолжится с будущей Series 10. Однако на этот раз меньший вариант Apple Watch Series 10 будет таким же большим, как и большая модель Apple Watch Series 9, и будет оснащен квадратным дисплеем 45 мм, тогда как больший Apple Watch Series 10 будет иметь большой 49-миллиметровый дисплей, подобный Apple Watch Ultra 2.

яблочные часы 9
Дисплей Apple Watch Series 9 / фото: Apple

Apple также всегда использовала OLED-экраны, начиная с первого поколения Watch, и будущий Watch Series 10 представит более эффективный OLED-экран с технологией тонкопленочных транзисторов (TFT) с низкотемпературным поликристаллическим оксидом (LTPO), который улучшит воспроизведение цветов на дисплее.

видео дня

Кроме этого Apple Watch Series 10 значительно тоньше своих предшественников. Хотя часы Apple никогда не считались громоздкими, будущая Series 10, вероятно, будет самым тонким Apple Watch с обновленным дизайном корпуса.

Есть информация и о том, что Apple Watch Series 10 работает на новом чипе S10, специально созданном для этих часов для повышения производительности и энергоэффективности. Также сообщается, что Apple Watch Series 10 также может иметь меньший аккумулятор, чем его предшественник. Однако работать они будут столько же, как долго служат Apple Watch Series 9, то есть, до 36 часов.

Новый Apple Watch Series 10 включает дополнительные датчики здоровья, которые могут обнаруживать гипертонию и апноэ во сне. Однако доступность этих функций, несмотря на наличие аппаратного обеспечения, подлежит разрешению регуляторных органов, таких как FDA.

яблочные часы
Показатели здоровья на Apple Watch / фото: Apple

Новые часы не будут теми, которые Apple Watch получат watchOS 10, ведь Series 10 будет поставляться с watchOS 11. Ожидается, что Apple представит эксклюзивные функции Watch Series 10 на watchOS 11.

На вопрос, когда выйдет Watch 10 вместе с серией iPhone 16, инсайдеры отвечают, что скорее всего, они будут представлены в первой половине сентября. После презентации они должны поступить в продажу в течение недели.

Что такое The Indian Express?

The Indian Express - индийская газета, принадлежавшая Рамантху Гоэнтки и основанная в 1931 году. После его смерти в 1991 году издательская группа разделилась между членами семьи, а название осталось за мумбайским издательством, хотя газета публикуется в нескольких главных городах страны и поставляется за её пределы, пишет Википедия.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Apple Apple Watch интересные новости
Реклама

Главное за день

Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

14:12 Украина
"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:52 Украина
Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

12:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Страну трусит почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря 42594

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости 10787

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает 10500

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика 7087

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика

Последние новости

14:41

Звезда сериала "Обещание Богу" впервые стала мамой и показала лицо младенца

14:15

С загадкой справятся только те, у кого "орлиное зрение": надо отыскать ботинок за 9 секунд

14:12

Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

13:52

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:49

Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
13:36

Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен: окончательный ответ дирекции

13:31

"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницуВидео

13:17

Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

12:55

Боевые действия в приграничье РФ: операция может не ограничиться Курской областью

Реклама
12:54

Разгадка тайны египетских пирамид: ученые сделали сенсационное открытиеВидео

12:35

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: у кого есть шанс разбогатеть

12:20

"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

12:15

РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

11:53

Отключения возвращаются: света может не быть по 8 часов в день

11:29

Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта: Згурец удивил прогнозом

11:29

Урожай ошеломит опытных огородников: чем обработать огурцы, если желтеют листьяВидео

11:26

"Боятся испортить лицо Путина": Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну

11:02

После осуждения Зеленского и визита в Москву: премьер Индии планирует посетить Украину

10:57

Что такое "легіт": многие не знают истинное значение этого словаВидео

Реклама
10:45

Кто разорвал газовую удавку?мнение

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Кроликам - раздражение, Лошадям - стресс

10:34

Заповедника "Аскания-Нова" больше нет: что россияне с ним сделали

10:13

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Козерогам - споры, Рыбам - успех

09:50

Не могла признаться: Кейт Миддлтон долго скрывала правду от народа

09:40

Ситуация на Покровском направлении ухудшается: как ВСУ могут изменить стратегию

09:34

РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях: какие последствия

09:33

Копеечное средство творит чудеса: как удалить пятна, которые не отстирываются

09:26

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 26 августа: Львам - неопределенность, Рыбам - важный разговор

08:57

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 августа: Рыбам выпадет шанс, Львам - деньги

08:28

РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины: детали

08:15

Подстава из-за Галкина: в РФ приняли ошеломляющее решение на счет Кристины Орбакайте

07:34

"Это шокировало Путина": операция на Курщине может изменить ход войны - сенатор США

07:05

Только современные "Шерлоки Холмсы" найдут 10 отличий: невероятная загадка на внимательность

06:38

ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов: подробности

06:28

Четыре задачи Курской операциимнение

05:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Раков ждет путешествие и хороший доходВидео

04:05

"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФВидео

03:33

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимикаВидео

03:00

"Это ненормальная жизнь": Елена Зеленская сделала громкое признание об отношениях с мужем

Реклама
02:20

Британия запустила в космос первый военный спутник - он поможет Украине

01:37

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

00:52

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

00:11

Британия открыто заявила об использовании своего оружия на Курщине - детали

00:03

Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

18 августа, воскресенье
23:42

В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах"

23:26

Осудили "Курскую операцию": Кто поддерживает РФ и против Украины

23:13

"Будет еще несколько этапов": ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская ГВА

23:05

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

22:45

Положительные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронтаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять