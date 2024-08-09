Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

В нынешнее время реклама стала не находкой для полезных покупок, а, скорее, занозой в глазу. Поэтому стоит знать, как избавиться от вирусной рекламы на Андроиде.

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Как убрать рекламу на андроиде, которая выскакивает сама по себе на экране / Коллаж: Главред, фото: flickr

Вирусная реклама на гаджетах не только отвлекает от основного процесса, но и порой может быть опасной, поэтому в Google объяснили, что делать, если в телефоне часто выскакивает реклама.

Если у вас смартфон Android, то Google Chrome по умолчанию блокирует все всплывающие окна. Однако бывает и так, что эта функция на телефоне активирована, но объявления и дальше появляются. Поэтому возникает вопрос, почему на главном экране телефона появляется реклама? Это может произойти, если вы ранее подписались на уведомления от сайта. Заблокируйте их, если не хотите, чтобы они отображались на экране.

Еще одной причиной, почему появляется реклама может стать недавно обновленное или загруженное приложение. Вероятнее всего, это сомнительные программы, которые могут быть вредными для вашего устройства, поэтому стоит удалить их.

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Если рассматривать другие варианты, что делать, если выскакивает реклама на телефоне на весь экран, то проверьте список администрирования, в котором может быть указан вирусный процесс. Для этого в настройках нужно найти кнопку "безопасность", в этом разделе нажать "администрирование" и снять там галочки со сторонних программ, если они есть в списке.

Важно, что путь в настройках на разных смартфонах может несколько отличаться. Например, как убрать рекламу на андроиде Redmi - в настройках эту опцию можно найти в разделе "Пароли и безопасность", где нужно перейти в "Конфиденциальность", а оттуда в "Рекламные службы". И отметку с последней опции нужно снимать в "Персонализированных рекламных предложениях".

Что такое Google? Google - американская публичная транснациональная корпорация, которую основали в 1998 году аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин. Самый популярный поисковый сервис по состоянию на 2021 год, имеет в собственности, в частности, YouTube и Blogger. Штаб-квартира корпорации расположена в Кремниевой долине, представительства компании также есть в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии, пишет Википедия.

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