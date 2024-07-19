Появляются "синие экраны смерти": в ОС Windows произошел глобальный сбой - что известно

Пользователи по всему миру сообщают, что вследствие IT-сбоя, на компьютерах с ОС Windows появляются "синие экраны смерти", в Microsoft отреагировали.

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Гробальный IT-сбой 19 июля - что известно о сбое в ОС Windows / Коллаж Главред, фото: Troy Hunt/X, pixabay

В пятницу, 19 июля, глобальные учреждения от Азии до Америки, включая крупные банки, СМИ и авиакомпании, сообщили о массовом сбое ИТ. Этот каскад сбоев произошел после того, как корпорация Microsoft сообщила о проблемах в своих онлайн-сервисах Azure и 365, которые сейчас исследуются. Об этом сообщает Bloomberg.

McDonald's, United Airlines и LSE Group были среди крупнейших компаний, которые имели проблемы с коммуникацией со службой поддержки клиентов.

Несколько газет сообщили, что часть проблем связана с программным обеспечением кибербезопасности CrowdStrike Holdings. Австралийская компания AGL Energy сообщила в своем посте на X о системных проблемах из-за сбоя в работе CrowdStrike.

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В то же время официальный представитель компании Microsoft в комментарии для BBC сообщил, что "большинство служб было восстановлено" часами ранее.

Представитель министра внутренних дел Австралии отметил, что сбой, вероятно, связан с проблемой в глобальной фирме по кибербезопасности Crowdstrike. Надзорный орган по кибербезопасности страны заявил, что нет никакой информации, которая бы указывала на атаку.

"Наша текущая информация заключается в том, что этот сбой связан с технической проблемой сторонней программной платформы, используемой пострадавшими компаниями", - говорится в заявлении.

Трой Хант, создатель веб-сайта HaveIBeenPwned, подчеркнул серьезность проблемы на своей странице в X, указав на распространенность "синего экрана смерти" (BSoD) на компьютерах с Windows.

Что-то очень странное происходит прямо сейчас: за последние несколько минут мне позвонили несколько совершенно разных СМИ, и все они сообщили, что на компьютерах с Windows внезапно появился "синий экран смерти" (BSoD), - написал он.

Компания Crowdstrike, занимающаяся информационной безопасностью, распространила записанное телефонное сообщение, в котором сообщила, что ей известно о сбоях в операционной системе Windows от Microsoft, связанных с ее датчиком Falcon, сообщает Reuters.

"Спасибо, что обратились в службу поддержки Crowdstrike. Crowdstrike знает о сообщениях о сбоях в работе Windows... связанные с датчиком Falcon", - прозвучало заранее записанное сообщение, когда репортер Reuters позвонил в службу технической поддержки компании.

Что известно о Microsoft Microsoft Corporation - многонациональная с американскими корнями корпорация компьютерных технологий со 124 тыс. работников в 102 странах (2017 г.), является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения. Главный офис расположен в корпоративном кампусе в Редмонде (Вашингтон, США), сообщает Википедия. Самыми популярными продуктами корпорации являются операционные системы Microsoft Windows и офисный пакет Microsoft Office. Microsoft владеет значительными компаниями в других частях рынка, такими как кабельная телевизионная сеть MSNBC, интернет-портал MSN и мультимедийная энциклопедия Microsoft "Encarta". Компания также продает аппаратное обеспечение, например, компьютерные мыши Microsoft, а также такие развлекательные продукты, как Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X и MSN TV.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 июля в системе "Новой Почты" произошел массовый сбой. Отделения временно прекратили работу, а клиенты сообщали о проблемах с терминалами. Позже представители компании объяснили причины сбоя и оценили его продолжительность.

8 июня в мессенджере Telegram также произошел масштабный сбой. Пользователи столкнулись с проблемами подключения к сети, что сделало невозможным отправку сообщений. Информацию о сбое подтверждают данные Downdetector.

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