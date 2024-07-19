В Якутии пропал вертолет с тремя сотрудниками ФСБ на борту

В назначенное время пилот не вышел на связь, на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

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К поиску вертолета готовятся спасатели / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ecosociety

В Якутии исчез с радаров вертолет Robinson R44II, на борту которого находились три специалиста УФСБ России по региону и один пилот.

Как сообщает местное издание SakhaDay, вертолет пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля.

В назначенное время пилот не вышел на связь, на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

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"К поиску вертолета готовятся спасатели на бортах "Полярных авиалиний", — сообщает издание, отмечая, что от города Якутск до места срабатывания аварийного маяка, почти 500 км и это труднодоступный район.

Возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета. Куда направлялись сотрудники УФСБ и с какой целью – не сообщается.

Что такое ФСБ Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность. ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие. Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.

Напомним, 10 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма упал военный вертолет Ка-27. Отмечается, что перед падением был слышен взрыв.

Ранее в России упал вертолет Ми-8. Это произошло 29 июня в Якутии.

В РФ утверждают, что вертолет был задействован в тушении масштабных пожаров в тайге. Он разбился "во время столкновения с землей".

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