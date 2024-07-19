В Якутии пропал вертолет с тремя сотрудниками ФСБ на борту

В Якутии исчез с радаров вертолет Robinson R44II, на борту которого находились три специалиста УФСБ России по региону и один пилот.
Как сообщает местное издание SakhaDay, вертолет пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля.
В назначенное время пилот не вышел на связь, на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.
"К поиску вертолета готовятся спасатели на бортах "Полярных авиалиний", — сообщает издание, отмечая, что от города Якутск до места срабатывания аварийного маяка, почти 500 км и это труднодоступный район.
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета. Куда направлялись сотрудники УФСБ и с какой целью – не сообщается.
Что такое ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ — федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в области обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфаи их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность.
ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.
Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.
Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.
Напомним, 10 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма упал военный вертолет Ка-27. Отмечается, что перед падением был слышен взрыв.
Ранее в России упал вертолет Ми-8. Это произошло 29 июня в Якутии.
В РФ утверждают, что вертолет был задействован в тушении масштабных пожаров в тайге. Он разбился "во время столкновения с землей".
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