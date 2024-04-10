Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

Представитель ВМС отметил, что российский вертолет мог взорваться по техническим причинам.

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Детали падения вертолета Ка-27 в Крыму / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

10 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма упал военный вертолет Ка-27. Отмечается, что перед падением был слышен взрыв. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

"Мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал. Так же была информация о том, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он упал не только по чисто техническим причинам, видимо, у него на борту произошло какое-то событие", - рассказал Плетенчук.

По данным спикера, падение вертолета произошло утром. После этого российские военные начали спасательную операцию, в ходе которой привлекли другие вертолеты и катер типа "Раптор".

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На данный момент вероятно, что спасательная операция уже завершена. Нет достоверной информации о возможных потерях.

Представитель Военно-морских сил ВСУ добавил, что использование авиации для патрулирования является одной из тактик нового руководства Черноморского флота Российской Федерации.

"Случай, который произошел сегодня, может коррелироваться с этим, потому что парк достаточно старый, эксплуатация достаточно интенсивная, вернули в строй даже самолеты БЭ-12... Другие уже шли на списание, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие случаи, как сегодня, могут участиться", - отметил он.

Что известно о вертолете Ка-27? Ка-27 - советский корабельный многофункциональный вертолет. Он получил обозначение НАТО "Хеликс" - улитка. Опытный образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года, 24 декабря того же года совершен первый полет по кругу. Используется с 1981 года, пишет Википедия. Назначение вертолета - борьба с подводными лодками. Стоимость - $1 500 000. Экипаж - 3-4 человека. Максимальная скорость - 270 км/ч. Дальность полета - 800 км. Вооружение: Бомбовое: ПЛАБ (морская противолодочная авиационная бомба, с рус. - "противолодочная авиационная бомба"), ОМАБ (ориентирно-морская авиабомба);

Для поражения подводных лодок в отсеке вооружения размещаются противолодочные торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы калибра от 50 до 250 кг;

На вертолете могут быть установлены также управляемые противолодочные ракеты АПР-2Э.

Уничтожение авиации РФ - последние новости

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Также 2 марта в пресс-службе воздушных сил намекнули об уничтожении самолетов 2 самолетов Российской Федерации. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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