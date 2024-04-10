Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

По словам офицера, российские войска продолжают продвижение вблизи Марьинки, вероятно, целью врага является захват города Курахово Донецкой области.

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РФ выбрала новую цель для наступления на востоке / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Российские оккупационные войска продолжают активное наступление в районе Марьинки. Одной из целей продвижения оккупантов на этом направлении боевых действий является город Курахово. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"Уже в течение длительного времени Новопавловское направление переживает наибольшее количество штурмов, которые происходят сегодня на линии соприкосновения", - пояснил Воронов.

Он отметил, что противник продолжает двигаться вперед с уничтоженной Марьинки, расширяя свой плацдарм на южное направление в направлении населенного пункта Победа. Кроме того, россияне наступают на востоке от Марьинки на Георгиевку, которая находится в сторону Курахово.

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По словам офицера "Легиона Свободы", очевидно одной из целей врага является украинский город Курахово.

"Также противник также пытается штурмовать Красногоровку с юга. Очень горячо возле Невельского. Южнее горячей точкой является Новомихайловка, по которой враг стремится идти, возможно, для окружения Угледара", - добавил Воронов.

Что известно о "Легионе Свободы"? "Легион Свободы" - комбатантское объединение всех членов партии ВО "Свобода" которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов участвуют в Российско-украинской войне. Создано в феврале 2015 решением XXX Съезда ВО "Свобода", пишет Википедия.

Бои в районе Марьинки - наступление РФ на Востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются продолжить наступление на Марьинском направлении. Враг пытается развивать наступление с Марьинского направления в сторону Георгиевки, сообщил офицер подразделения "Легион Свободы" Сергей Воронов.

Украинская артиллерия уничтожила еще одну модификацию танка Т-72, который прозвали "танк-черепаха" или "танкенштейн".

Украинские военные проводят активные контратаки и вытесняют оккупантов с позиций западнее Кременной Луганской области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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