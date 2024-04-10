Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

Владимир Зеленский отметил, что контрнаступление летом 2023 года имело и положительные моменты, в частности уничтожение кораблей Черноморского флота.

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Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных сил ВС Украины, скриншот из видео

Владимир Зеленский высказал мнение о том, что украинское контрнаступление в 2023 году с самого начала было обречено на провал. Об этом он заявил в интервью Axel Springer, передает Business Insider.

"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет... Прошлогоднее контрнаступление было не таким успешным. Действительно, мы не добились желаемого результата", - заявил Зеленский.

По его словам, кроме того, что Россия заранее узнала о планах Вооруженных Сил Украины, в некоторых проблемах виновата сама Украина. Он также отметил, что войска не были должным образом оснащены. Однако Зеленский добавил, что в контрнаступлении была и положительная сторона.

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"То, что мы сделали, например, на Черном море. Это было положительно. Мы создали альтернативный зерновой коридор в Черном море и уничтожили много подразделений российского флота. Это все большой успех? С одной стороны, нет. С другой стороны, Украина выстояла. Это большой успех", - отметил президент.

Украинское контрнаступление 2023 года В течение 2023 года одним из самых больших ожиданий относительно хода российско-украинской войны должно было стать масштабное украинское контрнаступление. По первоначальным планам Силы обороны Украины должны были прорвать российскую оборону и в течение нескольких месяцев выйти к побережью Азовского моря и тем самым перерезать России сухопутное сообщение с оккупированным Крымом. Впрочем, запланированное наступление не удалось, ограничившись небольшими локальными достижениями территории. Запоздалые поставки военной техники со стороны союзников оттянули начало наступления до июня, что дало россиянам достаточно времени для подготовки обороны. Обширные минные поля и российское господство в воздухе и недостаток техники сделали невозможным броневой прорыв, и после значительных потерь в течение первых месяцев контрнаступления украинские войска перешли к стратегии войны на истощение, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский высказал мнение, что российский лидер Владимир Путин использует приостановку войны лишь как подготовку к новому нападению.

Во время разговора с журналистами, президент намекнул, что считает вполне вероятным наступление российских оккупантов на Харьков.

Зеленский также рассказал о разработанном плане контрнаступления ВСУ, однако пока не может гарантировать его реализацию. Он подчеркнул, что для Украины нет альтернативы - только победа.

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