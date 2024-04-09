Украина разработала план нового контрнаступления

Однако Зеленский пока не называет сроки его реализации - ВСУ необходимо современное оружие.

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Президент исключил переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский сообщил о разработанном плане контрнаступления, но пока не может "обещать" его реализацию.

В интервью BILD Зеленский подчеркнул, что у Украины нет альтернативы - только победа.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату", - ответил он. видео дня

По его словам, для этого ВСУ нужно оружие, в том числе из США.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определённые технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнёров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия", - добавил президент.

На вопрос о переговорах с Путиным Зеленский ответил четко: Украина не может "доверять" стране-агрессору, ведь Кремль неоднократно нарушал обещания.

"Здесь мы имеем дело с Путиным. Всё, что он говорил до сих пор, - после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. (...) Можно договориться обо всём, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать", - рассказал Зеленский.

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