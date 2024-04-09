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Украина разработала план нового контрнаступления

Яна Ставская
9 апреля 2024, 22:40
Однако Зеленский пока не называет сроки его реализации - ВСУ необходимо современное оружие.
Украина разработала план нового контрнаступления
Президент исключил переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский сообщил о разработанном плане контрнаступления, но пока не может "обещать" его реализацию.

В интервью BILD Зеленский подчеркнул, что у Украины нет альтернативы - только победа.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату", - ответил он.

видео дня

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

По его словам, для этого ВСУ нужно оружие, в том числе из США.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определённые технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнёров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия", - добавил президент.

На вопрос о переговорах с Путиным Зеленский ответил четко: Украина не может "доверять" стране-агрессору, ведь Кремль неоднократно нарушал обещания.

"Здесь мы имеем дело с Путиным. Всё, что он говорил до сих пор, - после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. (...) Можно договориться обо всём, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать", - рассказал Зеленский.

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Накануне Главред писал, что российские оккупанты на бронетехнике смогли зайти в город Красногоровка Донецкой области - враг продвинулся и зашел в Красногоровку с юго-востока. Россияне смогли перейти железную дорогу из района Марьинки.

Кроме того, ВС РФ захватили село, за которое сражались с августа 2022 года - Первомайское на Авдеевском направлении.В сети публикуют кадры с российским триколором на руинах уничтоженного агрессором населенного пункта.

В то же время, по информации Института изучения войны, украинские войска пошли в контратаку возле Авдеевки и отбили некоторые позиции.

По информации The Economist, Россия сейчас готовит шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ.

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