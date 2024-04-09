Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild

Российские оккупанты на бронетехнике смогли зайти в город Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщает аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
По его словам, российские оккупанты смогли продвинуться и зайти в Красногоровку с юго-востока. Отмечается, что россияне смогли перейти железную дорогу из района Марьинки.
"Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей", - пишет Рьопке.видео дня
Город Красногоровка находится в 20 километрах к западу от Донецка, недалеко от села Старомихайловка. Перед началом войны там проживало около 15 000 человек.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Бои за Красногоровку - наступление россиян на Востоке Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 февраля 2024 года Силы обороны Украины смогли выбить российские войска из Красногоровки.
Также, как указано в отчете Института по изучению войны (ISW) за 9 апреля, украинские войска начали контрнаступление возле Авдеевки и смогли отбить некоторые позиции
По словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, российские оккупанты могут развернуть наступление не только на Харьковском направлении, но и на Горловском.
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