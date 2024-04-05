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Оккупанты продвинулись возле Бердичей, тяжелая ситуация еще возле одного города — DeepState

Анна Ярославская
5 апреля 2024, 10:21
Сложная ситуация сложилась восточнее Часового Яра - там оккупанты зашли в крайние дома. Были штурмы и на многоэтажки, но противнику не удалось закрепиться.
ВСУ, война в Украине
Мониторинговый канал DeepState опубликовал свежую сводку с фронта / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты продолжает штурмовые действия на многих участках фронта. Ресурсы в живой силе, преимущество в артиллерии и наличие излишней техники позволяет производить давление на нескольких направлениях одновременно. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState в свежей сводке с фронта.

"Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в Часовом Яру в ближайшее время могут начаться уличные бои. Если в дальнейшем не решить вопрос с ложью и взаимодействием в Работино, то враг повторно захватит село", - говорится в сообщении.

Также аналитики рассказали о ситуации на различных направлениях фронта.

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Война в Украине - последние новости сегодня

Сватовский отрезок. В последние дни российские оккупанты проводят штурмовые действия возле Тернов, но благодаря слаженной работе подразделений Сил Обороны удается нанести поражение и не пустить колонны на свои позиции.

Бахмутский отрезок. Противник проводит штурмовые действия в Белогоровке и в районе Веселое - Выемка.

"Сложная ситуация восточнее Часового Яра, оккупанты зашли в крайние дома. Также были штурмы и на многоэтажки, но противнику не удалось закрепиться. Несколько стабилизировалась ситуация в Ивановском, врагу нанесено существенное поражение во время многочисленных штурмов. Силам Обороны трудно сдерживать напор противника, который имеет такое преимущество в живой силе", - говорится в сообщении.

​ Бухмут, Часов Яр
​ Бухмут, Часов Яр: Война в Украине - карта / Фото: Deep State ​

Авдеевское направление. Враг продвинулся в Бердичах и проводит штурмовые действия в сторону Семеновки и Уманского.

В последние дни оккупанты захватили Водяное и продвигались в Первомайском. Возле Невельского российских военных удалось отбросить с нескольких позиций. Столкновения происходят возле Красногоровки, Георгиевки, Угледара и Победы, но изменения не зафиксированы. Ухудшается ситуация в Новомихайловке, отмечают аналитики.

Бердичи
Бердичи: Война в Украине - карта / Фото: Deep State

Бердянский отрезок. Продолжаются штурмовые действия на позиции подразделений Сил обороны южнее Урожайного.

"Возле Старомайорского враг снова продвинулся. Если динамика не изменится и россияне продолжат вытеснять ТРО с высоты возле села, то дальнейшее удержание населенного пункта будет очень дорогим", - считают эксперты.

Запорожский отрезок. Сначала силами подразделения "Скала" удалось выбить оккупантов из школы в Работино, но россияне возобновил штурмовые действия.

"Плохая коммуникация между нашими подразделениями сделала свое дело — враг пытается закрепиться на нескольких позициях на юге села. Возле Вербового враг продолжает заниматься улучшением тактического положения", - говорится в сообщении.

Работино
Работино: Война в Украине - карта / Фото: Deep State

Что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении отбиты 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники Украины отбили двк атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, предпринял 4 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Также в Генштабе отметили, что ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

По состоянию на утро 5 апреля за сутки ВСУ уничтожили:

  • 860 оккупантов;
  • 15 танков;
  • 73 боевые бронированные машины;
  • 50 артиллерийских систем;
  • 3 РСЗО;
  • 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн.
Потери РФ в войне
Потери РФ в войне в Украине / Фото: Главред

Напомним, ранее мониторинговый канал DeepState сообщал о том, что российские оккупанты продвинулись на Донецком направлении. В частности, им возможно удалось захватить населенный пункт Водяное.

Как сообщал Главред, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что российская оккупационная армия вероятно готовит наступление в Украине в 2024 году, но если агрессор будет действовать так же, как в 2022-м, то атака будет отбита. Мусиенко также назвал два сценария, согласно которым может действовать 150-тысячная группировка войск РФ.

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