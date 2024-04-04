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Большое наступление РФ: Мусиенко назвал два сценария атаки оккупантов

Анна Ярославская
4 апреля 2024, 12:22
Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.
Александр Мусиенко, ВСУ
Александр Мусиенко оценил, насколько масштабное наступление готовит ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 22 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада

Российская оккупационная армия вероятно готовит наступление в Украине в 2024 году, но если агрессор будет действовать так же, как в 2022-м, то атака будет отбита. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

"Российские войска могут попытаться прорываться в нескольких местах, однако пока для этого у России нет достаточного количества сил, а качество тех подразделений, которые могут выполнять эту задачу, хуже, чем в 2022 году. Поэтому вряд ли результат такого нового российского наступления будет отличаться от результата наступления в 2022-м", - сказал Мусиенко.

Он не исключает, что Россия может рассматривать различные планы, в том числе и план по растягиванию украинской линии обороны, который предусматривает одновременный удар и на юге, и на востоке, и на севере.

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"Чтобы это можно было делать эффективно, РФ нужна группировка численностью не менее 300 тысяч человек, вооруженная, укомплектованная техникой, артиллерией и нужными средствами. Но пока о том, что Россия может собрать такую группировку, речь не идет, то есть не прослеживаются такие количества", - считает Мусиенко.

По словам эксперта, к лету страна-агрессор РФ намерена собрать группировку численностью 100-150 тысяч человек, которая не будет обеспечена техникой и артиллерией в полной мере. Ставка будет делаться на живую силу, дроны и авиацию. Меньшая ставка будет на бронетехнику и артиллерию.

Мусиенко назвал два сценария, согласно которым может действовать эта 150-тысячная группировка войск РФ.

Сценарий №1. Захват Донецкой и Луганской областей

"Противник продолжит доукомплектовывать свои войска на востоке с целью захвата Луганской и Донецкой областей в их административных границах, а одновременно проведет отвлекающие маневры на северо-восточной границе – на территории Харьковщины и Сумщины, куда он будет пытаться оттянуть Силы обороны и предотвратить ротации подразделений, которые могут прибывать на восток, чтобы, таким образом, достичь успеха на востоке.

"При таком сценарии на Харьковщине и Сумщине могут быть довольно активные и серьезные приграничные бои, но о взятии Харькова при таком сценарии речь не идет", - сказал Мусиенко.

Сценарий №2. Атака на Харьков

Россия использует новых людей как полноценную группировку для атаки на Харьков с северо-востока украинской границы. При таком сценарии наступление на востоке, в Донецкой области, просто иссякнет и приостановится.

"Но почему-то я не думаю, что Россия сейчас заинтересована в том, чтобы приостановить свои наступательные действия или уменьшить их темп именно на востоке. Как по мне, восток остается приоритетным для российских войск, с точки зрения наступательных действий", - считает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Риск нового наступления на Киев и Харьков - прогнозы

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил риски того, что российская оккупационная армия снова решит наступать на Киев и Харьков.

По его словам, для новой попытки захватить Киев и Харьков стране-агрессору РФ нужно вооружение и люди.

"Для похода на Киев России нужно от 200 тысяч человек, для похода на Харьков – от 150 тысяч", - сказал Романенко.

Также Романенко считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

Российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

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