Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко

Новое наступление войск РФ может предусматривать одновременный удар на юге, востоке и севере, но закончится так же, как и в 2022-м, считает Александр Мусиенко.

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Летнее наступление России может происходить с юга, востока и севера – Александр Мусиенко / Главред

Россия готовит новое большое наступление на Украину, которое может начаться уже через пару месяцев. Об этом предупреждают западные СМИ, говорил об этом и президент Украины Владимир Зеленский. Причем первые порой описывают не слишком оптимистичные для нашей страны перспективы, прогнозируя наступление российских войск на Харьков, а также их вторую попытку захватить Киев. Да и столичный мэр Виталий Кличко не исключает наступления россиян на Киев.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в интервью Главреду рассказал, когда Россия начнет новое наступление и на каких направлениях, будет ли новая попытка российских войск взять Киев, что ждет Харьков, а также на каких направлениях есть риск продвижения врага.

На насколько большое и масштабное наступление сегодня способна Россия? Могут ли российские войска попереть отовсюду, с нескольких направлений, как это было в 2022-м?

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Могут, но такое наступление сразу будет отражено. Российские войска могут попытаться прорываться в нескольких местах, однако пока для этого у России нет достаточного количества сил, а качество тех подразделений, которые могут выполнять эту задачу, хуже, чем в 2022 году. Поэтому вряд ли результат такого нового российского наступления будет отличаться от результата наступления в 2022-м.

Конечно, Россия может рассматривать различные планы, в том числе и план по растягиванию украинской линии обороны, который предусматривает одновременный удар и на юге, и на востоке, и на севере. Чтобы это можно было делать эффективно, РФ нужна группировка численностью не менее 300 тысяч человек, вооруженная, укомплектованная техникой, артиллерией и нужными средствами. Но пока о том, что Россия может собрать такую группировку, речь не идет, то есть не прослеживаются такие количества.

К лету РФ намерена собрать группировку численностью 100-150 тысяч человек, которая не будет обеспечена техникой и артиллерией в полной мере. Ставка будет делаться на живую силу, дроны и авиацию. Меньшая ставка будет на бронетехнику и артиллерию.

Эта 150-тысячная группировка войск, которую Россия планирует собрать, может действовать по двум сценариям:

противник продолжит доукомплектовывать свои войска на востоке с целью захвата Луганской и Донецкой областей в их административных границах, а одновременно проведет отвлекающие маневры на северо-восточной границе – на территории Харьковщины и Сумщины, куда он будет пытаться оттянуть наши силы и предотвратить ротации подразделений, которые могут прибывать на восток, чтобы, таким образом, достичь успеха на востоке; при таком сценарии на Харьковщине и Сумщине могут быть довольно активные и серьезные приграничные бои, но о взятии Харькова при таком сценарии речь не идет;

противник использует новых людей как полноценную группировку для атаки на Харьков с северо-востока нашей границы; при таком сценарии наступление на востоке, в Донецкой области, просто иссякнет и приостановится. Но почему-то я не думаю, что Россия сейчас заинтересована в том, чтобы приостановить свои наступательные действия или уменьшить их темп именно на востоке. Как по мне, восток остается приоритетным для российских войск, с точки зрения наступательных действий.

То есть вы считаете более вероятным, что наступление врага на Харьков будет отвлекающим маневром, чтобы оттянуть украинские войска с востока?

Скорее всего, да. Но также есть вероятность того, что там может появиться полноценная группировка, и враг захочет изменить фокус внимания и атаковать Харьковскую и Сумскую области. Идти на Харьков, не атакуя Сумщину, невозможно, поэтому россиянам придется расширять фронт. Этот сценарий мы не можем исключать.

Однако тогда надо делать выводы, что врагу придется уменьшать свой наступательный потенциал на востоке. А тогда будет очень сложно захватить Донецкую и Луганскую области, или вообще невозможно.

Риски сохраняются. Как будет действовать враг, покажет только расположение его сил и средств. Когда мы будем видеть либо скопление российских войск и понимать, куда они подходят, либо доукомплектование россиянами подразделений и компенсацию потерь, которые они несут в боях на востоке, либо создание полноценной самодостаточной группировки на Харьковском направлении, тогда можно будет делать более точные выводы.

Могут ли свидетельствовать систематические удары россиян по энергетической инфраструктуре Харькова об их планах по захвату этого города? То есть о том, что враг заставляет людей покинуть Харьков, чтобы потом захватить его? Не начнут ли россияне действовать так, как сказал их пропагандист Соловьев: сначала нужно дать харьковчанам 48 часов, чтобы они покинули город, а потом начать бомбить квартал за кварталом?

Удары по энергетической инфраструктуре, как и удары по самому Харькову, гражданским объектам, не свидетельствуют о том, что Россия готовит наступление на город.

Во-первых, это проявления откровенного террора против гражданского населения, российское преступление. Это происходит потому, что России не хватает сил взять Харьков в результате сухопутной наступательной операции.

Во-вторых, это обычная попытка России спровоцировать отток населения из Харькова, то есть попытка заставить людей покинуть город, создав там невыносимые условия для жизни.

В-третьих, россияне терроризируют Харьков и харьковчан с целью создать впечатление, что Россия готовится к наступлению уже в ближайшие дни или недели. То есть это элемент мощного психологического давления на людей.

Так что эти удары по Харькову исключительно об этом. Военной целесообразности в таких действиях практически нет. Это террор против местного населения, и все.

Кличко на днях заявил, что нельзя исключать наступления на Киев. Как вы оцениваете угрозу для столицы? Могут ли россияне снова попытаться взять Киев?

Если говорить такими категориями, то нельзя исключать и падение астероида на Землю. Исключать нельзя ничего.

Угроза для Киева будет сохраняться всегда, пока продолжается война. Пока продолжается российская агрессия, возможны совершенно разные сценарии, которые нам нужно учитывать, в том числе российские войска могут снова пойти на Киев. Это будет означать, что россияне растянут свои линии обеспечения и будут уничтожены довольно быстро. В определенной степени попытка наступления российских войск на Киев, если они решатся на такой шаг, будет даже подарком для украинских войск.

Поэтому наступления на Киев нельзя исключать. Всегда нужно ждать, что враг может атаковать и украинскую столицу. Киев всегда будет в поле внимания противника, поэтому, конечно, нужно продолжать развивать оборонительные сооружения, рубежи, укреплять линии обороны, проводить обучение военных контингентов, которые привлечены к обороне столицы, и быть готовыми к различным сценариям.

То, что этого нельзя исключать, понятно. А насколько вероятно, что Россия пойдет на Киев в рамках нового наступления? Заметны ли признаки подготовки к этому?

Признаков подготовки к наступлению на Киев нет. На сегодняшний день не фиксируются войска, которые бы готовились идти на украинскую столицу. Впрочем, фиксируется попытка прорвать государственную границу в Сумской области, но эти попытки отражаются нашими подразделениями. Таким образом противник пытается найти коридор, чтобы прорваться вглубь территории страны. Разумеется, у этого есть цель. Но по состоянию на сейчас ударных группировок войск России ни в Беларуси, ни на территории Брянской или Курской областей, которые бы свидетельствовали о том, что враг готовит наступательные действия на Киев, нет.

Однако ситуация всегда динамична, поэтому невозможно предсказать, где российские войска будут через три-четыре месяца. Надо анализировать и отслеживать передвижения войск врага и делать выводы, получая различную информацию, которая есть у разведки и нашего Генштаба, а тогда прогнозировать, где именно враг может нанести удар.

Вопрос о сроках. Зеленский неоднократно говорил, что наступление якобы может начаться в конце мая или в июне. Некоторые наши эксперты, например, Александр Коваленко говорит, что наступление более вероятно в августе-сентябре, Олег Жданов – что ближе к осени. Как вы считаете, когда Россия будет готова начать это наступление?

Максимально быстро, в мае-июне. Как и говорит президент.

Почему?

Россия понимает, что время работает против нее. До августа-сентября она не может тянуть, потому что понимает, что Конгресс США таки проголосует за помощь нашей стране, Украина будет получать больше обеспечения из Европы, и мы лучше подготовимся к отражению любых атак врага к осени.

Поэтому я думаю, что россияне сейчас будут давить максимально. Они не будут учитывать подготовку собственных подразделений, а проведут ускоренный курс подготовки, и эти силы пойдут на компенсацию потерь. Россия будет пытаться выжать максимум в рамках кампании, которую ведет сейчас. Ждать она не будет, потому что понимает, что Украине удастся укрепиться.

На самом деле, если бы Россия подождала, это был бы неплохой сценарий для нас, поскольку мы бы получили большую поддержку и лучше подготовились. Поэтому Россия хочет максимально быстро достичь целей по захвату Донецкой и Луганской областей, хотя бы таких целей.

Чем новое наступление россиян может быть для нас сложнее, чем наступление 2022 года? Какие могут быть принципиальные отличия и проблемы?

Особых отличий не будет. Основное отличие будет заключаться в том, что украинские подразделения сейчас больше готовы к различным сценариям.

Что касается проблем, то, безусловно, нам нужно больше вооружения. Это остается проблемной точкой. Нужно больше артиллерии и дальнобойных ракет, чтобы перебивать и прерывать логистику врага. Нам очень важно не давать разворачиваться силам оккупантов, поэтому надо уничтожать их в тылах. Но несмотря на эти проблемы, украинское командование и военнослужащие готовятся ко всем возможным сценариям, готовятся отражать атаки даже теми ресурсами и средствами, которые есть.

Ваши прогнозы относительно нашей способности отразить это наступление россиян? Судя по вашим предыдущим ответам, вы настроены достаточно оптимистично.

Я допускаю, что нам придется отойти с определенных позиций на востоке, потому что враг сможет развить и иметь определенный тактический успех. Я не исключаю, что со временем наша линия обороны будет проходить вдоль линии Краматорск – Константиновка – Славянск. Именно там будут основные оборонительные рубежи. Потому что враг попытается атаковать Донецкую область с разных направлений: из района Волновахи, с севера и тому подобное. Определенные сложности возможны, отражать наступление нам будет непросто.

Нам следует быть готовыми и нормально воспринимать то, что, возможно, придется отойти на определенные рубежи. Но я не думаю, что российские войска достигнут оперативно-стратегического успеха, как хотели бы.

А на Харьковщине?

Тоже сможем отбить. Я думаю, что Харьков должен быть приоритетом для нас, с точки зрения обороны и защиты. Это большой город, мегаполис, где живет много людей. Нам надо делать все, чтобы удержать Харьков, даже ценой того, что придется отойти в других местах.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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