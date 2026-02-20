В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

Вертолет Robinson исчез с радаров в тайге. Проводится поисковая операция.

Вертолет Robinson исчез с радаров примерно в 130 километрах от села Амаранка / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Shot

Кратко:

Вертолет исчез с радаров примерно в 130 км от села Амаранка

Последний раз экипаж выходил на связь 19 февраля

В РФ открыто уголовное дело по факту исчезновения воздушного судна

В Амурской области России пропал с радаров частный вертолет Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находилось три человека: пилот и два пассажира — сотрудники правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий.

Вертолет исчез с радаров примерно в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.

Российское медиа Mash пишет, что вертолет Robinson вылетел с лесозаготовительного участка неподалеку от села Амаранка. Через некоторое время он исчез с радаров в Ромненском муниципальном округе. Последний раз он был на связи 19 февраля.

Из-за инцидента с исчезновением вертолета в Амурской области в РФ открыли уголовное дело.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что на борту пропавшего вертолета находились сотрудники правоохранительных органов. По данным российского ведомства, их было двое.

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе начало поисково-спасательную операцию. На место прибыли оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка. Пропавший вертолет разыскивают 36 спасателей.

"Местность, где ведутся поиски вертолета, таежная и труднодоступная, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном СУТ СК России. Воздушное судно ищут в том числе с применением авиационной техники", - говорится в сообщении.

Частный вертолёт пропал с радаров в Амурской области / Shot

Справка. Амаранка – село в Ромненском районе Амурской области Российской Федерации. Расположено на территории украинского исторического и этнического края Зеленый Клин.

Входит в состав муниципального образования Амаранский сельсовет. Население по переписи 2001 года составляло 244 человека, пишет Википедия.

