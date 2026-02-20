Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

Реакция Короля Чарльза на скандальный арест не заставила себя ждать.

Король Чарльз отреагировал на арест брата / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот видео

Кратко:

Что сказал Король

Как отреагировали члены королевской семьи

Король Великобритании Чарльз жестко отреагировал на новости о том, что его родной брат, принц Эндрю был арестован британской полицией в связи с делом Эпштейна.

Как сообщает Би-Би-Си, король был лаконичен и серьезен в своей реакции на данное событие. "Мы оказываем полную и всестороннюю поддержку и содействие властям, и закон должен восторжествовать", - коротко и четко сказал он.

Король Чарльз III встал на сторону закона / ua.depositphotos.com

Краткий ответ короля, состоящий чуть более чем из 100 слов, — от его имени — был предельно ясен. "Моя семья и я продолжим исполнять свой долг и служить вам всем", — заключалось в нем. Би-Би-Си трактует это высказывание так: "Я поставлю свой долг перед страной выше любой остаточной симпатии, которая может у меня остаться к моему младшему брату".

Принц Уильям и принцесса Кэтрин поддержали заявление — самые высокопоставленные члены королевской семьи объединились в этой стратегии.

Тактика короля в отношении разворачивающихся обвинений в адрес Эндрю резко контрастирует с тактикой его покойной матери, королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II сделала недостаточно / ua.depositphotos.com

Как сообщается, Эндрю был её любимым сыном, и критики ранее заявляли, что она не действовала достаточно быстро, чтобы привлечь Маунтбаттен-Виндзора к ответственности за последствия его дружбы с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю — младший брат короля Великобритании Карла III, третий ребёнок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Ранее Главред сообщал, что в четверг, 19 февраля, полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после нескольких недель разоблачений, касающихся дружбы и связей бывшего принца с Джеффри Эпштейном.

О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

