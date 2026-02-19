Укр
Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

Kostya Ponomaryov
19 февраля 2026, 18:20
62
50-летняя жительница Швеции родила тройняшек после ЭКО, несмотря на минимальные прогнозы врачей на успех. Теперь она с мужем воспитывает семерых детей.
Женщина родила тройняшек в 50 лет несмотря на риски
Женщина родила тройняшек в 50 лет несмотря на риски / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Почему врачи давали шанс лишь в 5%
  • Как протекала беременность в 50 лет
  • Как изменилась жизнь семьи после рождения тройни

50-летняя жительница Гетеборга (Шаверия) Мари Густавссон стала мамой тройняшек, несмотря на крайне низкие прогнозы врачей. Случаи успешной беременности в таком возрасте остаются редкостью и обычно сопровождаются повышенным медицинским вниманием.

Женщина призналась, что ей давали лишь шанс в 5% на успешную беременность, однако лечение ЭКО сработало с первого раза. Об этом пишет издание What's the Jam.

видео дня

Беременность вопреки прогнозам врачей

У Мари и ее мужа уже было четверо сыновей, но пара решила снова попробовать завести ребенка. Чтобы повысить вероятность успеха, супруги перенесли сразу три эмбриона.

"Мы не думали, что все получится так быстро", - рассказала она.

По словам женщины, медики предупреждали, что вероятность сохранения всех эмбрионов минимальна, однако прижились все три.

Как протекала беременность в 50 лет

Беременность, вопреки опасениям, протекала спокойно. Хотя врачами рассматривался вариант сокращения количества плодов из-за рисков многоплодной беременности, Мари отказалась.

"Я чувствовала себя хорошо и была уверена в своем организме", - объяснила она.

Мари Густавссон со своими тройняшками
Мари Густавссон со своими тройняшками / Фото: Jam Press

Дети появились на свет экстренным кесаревым сечением. Для Мари это было впервые, поскольку все предыдущие ее роды были естественными. Малыши родились с небольшим весом: Чарли - 1,5 кг, Лоринн - 1,3 кг, Лара - 1 кг.

Роды стали неожиданностью для близких

О том, что ожидается тройня, семья не сообщала даже родным до самого рождения. Родственники и друзья узнали новость уже после родов, и для многих это стало неожиданностью.

"Это был настоящий шок для всех", - вспоминает Мари.

Сегодня тройняшкам восемь месяцев. Мари говорит, что материнство в 50 лет оказалось для нее даже легче, чем в юности.

"В 19 лет я гораздо больше переживала и не имела такого опыта", - призналась она.

Тройняшкам Мари Густавссон уже 8 месяцев
Тройняшкам Мари Густавссон уже 8 месяцев / Фото: Jam Press

По ее словам, поддержка мужа и помощь няни делают уход за детьми вполне комфортным.

Женщина также добавила, что ведет активный и здоровый образ жизни и не считает возраст препятствием для кто хочет родить.

"Возраст всегда только цифра. Главное иметь хорошее здоровье и желание", - уверена мать семерых детей.

Ранее Главред писал о том, чем грозит стресс во время беременности. Каждая женщина во время беременности может испытывать стресс, который может вызвать проблемы со сном, головные боли, потерю аппетита или склонность к перееданию.

Также сообщалось о том, что женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, ведь тест ничего не показал. Девушка оказалась в больнице и медики констатировали, что через четыре недели появится младенец.

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

беременность ребенок интересные новости
