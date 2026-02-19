Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

Вы узнаете:
50-летняя жительница Гетеборга (Шаверия) Мари Густавссон стала мамой тройняшек, несмотря на крайне низкие прогнозы врачей. Случаи успешной беременности в таком возрасте остаются редкостью и обычно сопровождаются повышенным медицинским вниманием.
Женщина призналась, что ей давали лишь шанс в 5% на успешную беременность, однако лечение ЭКО сработало с первого раза. Об этом пишет издание What's the Jam.
Беременность вопреки прогнозам врачей
У Мари и ее мужа уже было четверо сыновей, но пара решила снова попробовать завести ребенка. Чтобы повысить вероятность успеха, супруги перенесли сразу три эмбриона.
"Мы не думали, что все получится так быстро", - рассказала она.
По словам женщины, медики предупреждали, что вероятность сохранения всех эмбрионов минимальна, однако прижились все три.
Как протекала беременность в 50 лет
Беременность, вопреки опасениям, протекала спокойно. Хотя врачами рассматривался вариант сокращения количества плодов из-за рисков многоплодной беременности, Мари отказалась.
"Я чувствовала себя хорошо и была уверена в своем организме", - объяснила она.
Дети появились на свет экстренным кесаревым сечением. Для Мари это было впервые, поскольку все предыдущие ее роды были естественными. Малыши родились с небольшим весом: Чарли - 1,5 кг, Лоринн - 1,3 кг, Лара - 1 кг.
Роды стали неожиданностью для близких
О том, что ожидается тройня, семья не сообщала даже родным до самого рождения. Родственники и друзья узнали новость уже после родов, и для многих это стало неожиданностью.
"Это был настоящий шок для всех", - вспоминает Мари.
Сегодня тройняшкам восемь месяцев. Мари говорит, что материнство в 50 лет оказалось для нее даже легче, чем в юности.
"В 19 лет я гораздо больше переживала и не имела такого опыта", - призналась она.
По ее словам, поддержка мужа и помощь няни делают уход за детьми вполне комфортным.
Женщина также добавила, что ведет активный и здоровый образ жизни и не считает возраст препятствием для кто хочет родить.
"Возраст всегда только цифра. Главное иметь хорошее здоровье и желание", - уверена мать семерых детей.
