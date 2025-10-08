"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

Стримерша рожала на глазах у друзей и в прямом эфире сервиса Twitch.

Стримерша Fandy родила / Коллаж: Главред, фото: Twitch

Американская стримерша Фанди (настоящее имя Кейди) стала первым человеком, который родил ребенка во время прямой трансляции на платформе Twitch. Роды длились около восьми часов, за их ходом которых наблюдали более 29 тысяч зрителей.

"Привет, твиттер, у меня только что отошли воды, поэтому, я думаю, что буду рожать в прямом эфире. Время для ребенка", - написала стримерша в X (Twitter) перед началом прямой трансляции.

Сообщается, что в чат трансляции присоединился генеральный директор Twitch Дэн Кленси, который после события поздравил молодую мать.

"Fandy. Желаю удачи и поздравляю. Желаю тебе всего наилучшего в этом путешествии", - написал Дэн Кленси.

При этом многие пользователи в комментариях возмущались, не нарушает ли такой стрим правила сервиса.

Стрим собрал более 50 000 просмотров, и не является первой трансляцией родов на Twitch (или на других платформах). Однако это первый случай, когда стримерша с тысячами подписчиков транслировала весь процесс в прямом эфире.

Как проходили роды Фанди

Фанди рожала дома в Остине (штат Техас) в специально подготовленном надувном бассейне для водных родов. Во время стрима рядом были муж Адам, двое акушерок и близкие друзья. Камера не показывала интимных моментов, но позволяла аудитории наблюдать за процессом и слышать комментарии самой Фанди, которая общалась со зрителями и шутила.

По словам Фанди, идея трансляции возникла как способ поделиться "настоящим опытом жизни" со своей аудиторией, насчитывающей более 360 тысяч подписчиков. Ее дочь, которую назвали Луна, родилась здоровой.

Случай вызвал широкую дискуссию о границах публичности и этичности контента в эпоху стриминга. Эксперты отмечают, что трансляция Фанди соединила обычное человеческое событие с технологическими возможностями нового времени - и стала примером того, как онлайн-культура размывает границы между личной и публичной жизнью.

Кто такая Фанди Фанди (настоящее имя - Кейди) - американская стримерша и модель из города Остин, штат Техас. Она активно ведет трансляции на платформе Twitch с 2015 года, где получила известность благодаря играм World of Warcraft, Overwatch и League of Legends, а также форматам "IRL" (стримы из реальной жизни). Ее канал имеет сотни тысяч подписчиков, а стиль подачи отличается открытостью, юмором и прямым общением со зрителями. Кроме Twitch, Фанди активно развивает страницы в Instagram (@fandybtw) и TikTok, где публикует личные моменты, реакции фанатов и видео из своей жизни.

