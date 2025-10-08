Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

Тарас Сидоржевский
8 октября 2025, 22:55
66
Стримерша рожала на глазах у друзей и в прямом эфире сервиса Twitch.
Стримерша Fandy родила / Коллаж: Главред, фото: Twitch
Стримерша Fandy родила / Коллаж: Главред, фото: Twitch

Американская стримерша Фанди (настоящее имя Кейди) стала первым человеком, который родил ребенка во время прямой трансляции на платформе Twitch. Роды длились около восьми часов, за их ходом которых наблюдали более 29 тысяч зрителей.

"Привет, твиттер, у меня только что отошли воды, поэтому, я думаю, что буду рожать в прямом эфире. Время для ребенка", - написала стримерша в X (Twitter) перед началом прямой трансляции.

Сообщается, что в чат трансляции присоединился генеральный директор Twitch Дэн Кленси, который после события поздравил молодую мать.

видео дня

"Fandy. Желаю удачи и поздравляю. Желаю тебе всего наилучшего в этом путешествии", - написал Дэн Кленси.

При этом многие пользователи в комментариях возмущались, не нарушает ли такой стрим правила сервиса.

Стрим собрал более 50 000 просмотров, и не является первой трансляцией родов на Twitch (или на других платформах). Однако это первый случай, когда стримерша с тысячами подписчиков транслировала весь процесс в прямом эфире.

Как проходили роды Фанди

Фанди рожала дома в Остине (штат Техас) в специально подготовленном надувном бассейне для водных родов. Во время стрима рядом были муж Адам, двое акушерок и близкие друзья. Камера не показывала интимных моментов, но позволяла аудитории наблюдать за процессом и слышать комментарии самой Фанди, которая общалась со зрителями и шутила.

По словам Фанди, идея трансляции возникла как способ поделиться "настоящим опытом жизни" со своей аудиторией, насчитывающей более 360 тысяч подписчиков. Ее дочь, которую назвали Луна, родилась здоровой.

Случай вызвал широкую дискуссию о границах публичности и этичности контента в эпоху стриминга. Эксперты отмечают, что трансляция Фанди соединила обычное человеческое событие с технологическими возможностями нового времени - и стала примером того, как онлайн-культура размывает границы между личной и публичной жизнью.

Напомним, украинский блогер, автор рубрики "Сколько стоит Look?", Николас Карма поделился печальной семейной новостью. Одна из его родственниц трагически погибла.

Также блогер Александр Волошин заявил о прекращении финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

В подкасте Василия Тимошенко он объяснил свое решение обидой на тех, кто выступил против него. В качестве примера блогер привел парня, с которым учился на одном курсе. По словам Волошина, они собирали деньги на снаряжение для него, однако потом военный присоединился к его критикам.

Больше новостей о блогерах:

Кто такая Фанди

Фанди (настоящее имя - Кейди) - американская стримерша и модель из города Остин, штат Техас. Она активно ведет трансляции на платформе Twitch с 2015 года, где получила известность благодаря играм World of Warcraft, Overwatch и League of Legends, а также форматам "IRL" (стримы из реальной жизни). Ее канал имеет сотни тысяч подписчиков, а стиль подачи отличается открытостью, юмором и прямым общением со зрителями. Кроме Twitch, Фанди активно развивает страницы в Instagram (@fandybtw) и TikTok, где публикует личные моменты, реакции фанатов и видео из своей жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

блогеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:59Фронт
Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:19Мир
Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Последние новости

23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

Реклама
22:10

Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

21:52

"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:10

Результаты наступления армии Путина за первую неделю октябрямнение

19:04

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

18:59

Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

Реклама
18:55

Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

18:53

Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священникаВидео

18:42

Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнитьВидео

18:21

"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

18:21

Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросеВидео

17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:42

Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробкеВидео

15:24

В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

15:15

Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов ГиннесаВидео

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

Реклама
14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять