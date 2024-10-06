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На известного блогера напали с пистолетом в Полтаве - что произошло

Анна Подгорная
6 октября 2024, 12:29
47
Николас Карма раскрыл детали неприятного инцидента.
Николас Карма
Николас Карма новости - Николасу Карме угрожали оружием в Полтаве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Украинский блогер Николас Карма наиболее известен своими обзорами уличных луков. Их героями становятся звезды и обычные прохожие из различных городов Украины.

Однако даже такая, на первый взгляд - безобидная, деятельность имеет свои опасности. Так Карма в своем блоге в Instagram рассказал, что во время съемок в Полтаве стал жертвой покушения.

К нему на улице подошли агрессивно настроенные незнакомцы с требованием ответить на вопросы про отношение блогера к ВСУ. После этого один из мужчин стал угрожать блогеру и очевидцам произошедшего огнестрельным оружием.

"Я в Полтаве и впечатления от города очень положительные, но перейдем к ситуации, которая произошла только что (5 октября - прим. редактора). Слышу на фоне собралась компания здоровых мужчин, которые выкрикивают "Карма" и дальше матерные слова. По окончании моего интервью они ко мне подходят и говорят, что хотят спросить несколько слов. Я конечно отказываюсь, потому что услышал все, что они обо мне говорили до. Вопрос их звучит так: "Какое ваше отношение к ВСУ?" Я молчу, а они меня дальше снимают. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было не достаточно. В этот момент оператор переподключал аппаратуру и, к сожалению, эти моменты он не снял. Но для того чтобы были какие-то доказательства, я решил подойти к ним и поговорить с ними на свою камеру. Я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо, потому что он спрятал его. Его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее, как и очевидцам, которые были там", - поделился Николас Карма.

Смотрите видео, в котором Николас Карма рассказывает про нападение на него в Полтаве:

Кто такой Николас Карма?

Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.

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