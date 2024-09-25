"Я вас люблю": известный блоггер стал на колени перед Тиной Кароль

Николас Карма удивил Тину Кароль.

https://glavred.info/starnews/ya-vas-lyublyu-izvestnyy-blogger-stal-na-koleni-pered-tinoy-karol-10600124.html Ссылка скопирована

Тина Кароль отметилась на своем концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

На концерте украинской певицы Тины Кароль случилось непредсказуемое – на сцену вышел блоггер и певец Николас Карма с букетом красных роз.

На своей странице в Instagram Николас опубликовал видео, как он удивил артистку, и она заставила его стать перед ней на колени.

видео дня

Стало известно, что на сцене блоггер поинтересоваться стоимостью концертного образа певицы: за юбку она заплатила 3 тыс. грн, стоимость босоножек составляет 5 тыс. грн, а корсет ей подарили.

Затем Николас признался в любви певице.

"Благодарю вас искренне за то, что вы у нашей страны есть. Я не знаю, пусть это разлетается – я вас люблю. Люблю вас!" – сказал Карма.

А Тина в ответ пошутила, что Николасу нужно стать на колени, что он и сделал. Зрители рассмеялись и в ответ подарили громкие аплодисменты.

Тина Кароль / инфографика: Главред

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред