"Я вас люблю": известный блоггер стал на колени перед Тиной Кароль

На концерте украинской певицы Тины Кароль случилось непредсказуемое – на сцену вышел блоггер и певец Николас Карма с букетом красных роз.
На своей странице в Instagram Николас опубликовал видео, как он удивил артистку, и она заставила его стать перед ней на колени.
Стало известно, что на сцене блоггер поинтересоваться стоимостью концертного образа певицы: за юбку она заплатила 3 тыс. грн, стоимость босоножек составляет 5 тыс. грн, а корсет ей подарили.
Затем Николас признался в любви певице.
"Благодарю вас искренне за то, что вы у нашей страны есть. Я не знаю, пусть это разлетается – я вас люблю. Люблю вас!" – сказал Карма.
А Тина в ответ пошутила, что Николасу нужно стать на колени, что он и сделал. Зрители рассмеялись и в ответ подарили громкие аплодисменты.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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