Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

В холодный сезон многие пытаются согреть дом, выставляя батареи на максимум. Такой способ не всегда эффективен и часто приводит к лишним тратам.
Главред разобрался, что означают цифры на термостатическом клапане, и как их выставить, чтобы сэкономить на отоплении.
Что означают цифры на регуляторе батареи
Каждый радиатор имеет шкалу от 0 до 5, а также специальный режим антизамерзания (с пометкой "снежинка"), отмечает Express. Эти значения соответствуют приблизительным температурам в помещении. Если выставить регулятор на "0", радиатор будет выключен. Режим с пометкой "снежинка" поддерживает температуру около 7 градусов, что достаточно для защиты труб от замерзания, когда вы надолго оставляете жилье без отопления.
Эти значения соответствуют приблизительным температурам в помещении:
- 0 - радиатор выключен
- Антизамерзание - около 7 °C;
- 1 - 10 °C;
- 2 - 15 °C;
- 3 - 20 °C;
- 4 - 25 °C;
- 5 - 30 °C.
Какая должна быть температура батарей
Оптимально в жилых комнатах выставлять регулятор на "2"-"3". Это обеспечивает температуру от 15 до 20 градусов, что является комфортным диапазоном для большинства людей. В спальне этого вполне достаточно, чтобы не перегревать помещение и одновременно уменьшить расходы. Если нужно быстро прогреть комнату, можно временно выставить "5", но делать это стоит только для отдельных помещений, а не для всего дома.
Не менее важным является техническое состояние батарей. Если они загрязнены или внутри накопился воздух, тепло распределяется неравномерно, и система работает менее эффективно. Поэтому рекомендуем время от времени прочищать радиаторы и выпускать из них воздух, это поможет сохранить тепло и избежать лишних расходов.
