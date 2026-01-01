Чтобы уменьшить счета за отопление и поддерживать комфортную температуру, следует понимать, какие показатели выставить на термостатическом клапане радиатора.

В холодный сезон многие пытаются согреть дом, выставляя батареи на максимум. Такой способ не всегда эффективен и часто приводит к лишним тратам.

Главред разобрался, что означают цифры на термостатическом клапане, и как их выставить, чтобы сэкономить на отоплении.

Что означают цифры на регуляторе батареи

Каждый радиатор имеет шкалу от 0 до 5, а также специальный режим антизамерзания (с пометкой "снежинка"), отмечает Express. Эти значения соответствуют приблизительным температурам в помещении. Если выставить регулятор на "0", радиатор будет выключен. Режим с пометкой "снежинка" поддерживает температуру около 7 градусов, что достаточно для защиты труб от замерзания, когда вы надолго оставляете жилье без отопления.

Эти значения соответствуют приблизительным температурам в помещении:

0 - радиатор выключен

Антизамерзание - около 7 °C;

1 - 10 °C;

2 - 15 °C;

3 - 20 °C;

4 - 25 °C;

5 - 30 °C.

Какая должна быть температура батарей

Оптимально в жилых комнатах выставлять регулятор на "2"-"3". Это обеспечивает температуру от 15 до 20 градусов, что является комфортным диапазоном для большинства людей. В спальне этого вполне достаточно, чтобы не перегревать помещение и одновременно уменьшить расходы. Если нужно быстро прогреть комнату, можно временно выставить "5", но делать это стоит только для отдельных помещений, а не для всего дома.

Не менее важным является техническое состояние батарей. Если они загрязнены или внутри накопился воздух, тепло распределяется неравномерно, и система работает менее эффективно. Поэтому рекомендуем время от времени прочищать радиаторы и выпускать из них воздух, это поможет сохранить тепло и избежать лишних расходов.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

