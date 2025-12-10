Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

Эти простые шаги способны заметно сократить расходы на отопление зимой.

Как обогреть квартиру без газа, электричества и дров / Коллаж: Главред, фото: freepik, скриншот из видео в TikTok

Как простые изменения в быту помогают уменьшить потери тепла

Какие недорогие материалы могут работать как эффективная теплоизоляция

Предприниматель и эксперт по бытовой оптимизации Мартин Вонг поделился действенными советами, которые помогут удержать тепло в доме даже в самые холодные дни.

В комментарии для The Sun он отметил, что все методы можно применить сразу, без мастеров и без значительных затрат.

По словам Вонга, главный плюс этих решений в том, что они базируются на доступных материалах, которые часто уже есть дома.

"Нужно лишь немного времени и смекалки", - отметил он.

Пузырьковая пленка как "дополнительный стеклопакет"

Одним из самых простых способов утепления эксперт назвал пузырьковую пленку. Достаточно увлажнить стекло и приложить пленку пузырьками внутрь - она создает дополнительный теплоизоляционный слой и почти незаметна издалека. Одного рулона хватает на несколько окон, а эффект ощутим уже в первый день.

Пенопластовые трубки для щелей

Еще один бюджетный лайфхак - использование пенопластовых трубок для плавания. Их можно разрезать и вставить в щели между рамой и стеной. Материал сжимается, заполняя неровности, что особенно полезно для старых окон с большими зазорами.

Тканевые "экраны" на ночь

Для проблемных окон Вонг советует временный, но очень эффективный метод: на ночь закрывать их тяжелыми покрывалами или одеялами, закрепленными на натяжной штанге. Это создает дополнительный барьер от холода. Днем "экраны" можно снимать, чтобы впустить свет.

Как правильно использовать жалюзи

Многие недооценивают роль жалюзи в сохранении тепла. Эксперт советует открывать их в самые теплые часы - с 10:00 до 14:00, чтобы впустить солнечное тепло, а закрывать еще до наступления сумерек, чтобы уменьшить теплопотери.

Как расположить мебель

Вонг обратил внимание и на интерьер: если диван или кровать стоят у внешней стены, человек может чувствовать холод даже в теплом помещении. Переставив мебель, можно уменьшить потребность в дополнительном обогреве.

Предприниматель подчеркнул, что эти простые шаги способны заметно сократить расходы на отопление зимой, не требуя капитального ремонта или дорогих материалов.

