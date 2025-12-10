Укр
Жена Макрона публично опозорилась грязным высказыванием

Алена Кюпели
10 декабря 2025, 11:03
58
Жена французского президента Брижит Макрон грязно выругалась в отношении активисток.
Брижит Макрон, Эммануэль Макрон
Брижит Макрон и Эммануэль Макрон женаты много лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Брижит Макрон

Кратко:

  • Что сказала Брижит Макрон
  • На кого она выругалась

Первая леди Франции Брижит Макрон подверглась критике из-за распространившегося в сети видеоролика, на котором она оскорбляет феминистских активисток, сорвавших выступление актера-комика, ранее обвиненного в изнасиловании, называя их "sales connes" (примерно эквивалентно "глупые жены собак"(неценз. - авт.).

Как пишет France 24, команда первой леди заявила, что она намеревалась раскритиковать их "радикальный метод" протеста.

видео дня

В субботу активистки прервали стендап-шоу 51-летнего Ари Абиттана, надев маски актера со словом "насильник" и выкрикивая "Абиттан насильник".

Брижит Макрон сделала неприятное высказывание
Брижит Макрон сделала неприятное высказывание / Фото Instagram/brigittemacron__

В 2021 году женщина обвинила актера в изнасиловании, но в 2023 году следователи прекратили дело из-за недостатка доказательств.

Как видно на видео, опубликованном местным СМИ, Брижит Макрон в воскресенье посетила шоу со своей дочерью Тифен Озьер и поговорила с Абиттаном перед его выходом на сцену.

"Мне страшно", — слышно, как говорит Абиттан на видео.

"Если найдутся какие-нибудь "глупые жены собак" (неценз. - авт.), мы их выгоним", — шутливо отвечает Брижит Макрон, используя вульгарное французское выражение "sales connes".

В заявлении ее офиса говорится, что она пыталась успокоить его: "Как видно на видео, единственное намерение госпожи Макрон заключалось в том, чтобы успокоить артиста, который в своей гримерке перед выходом на сцену только что сказал ей: "Мне страшно", потому что его шоу было сорвано накануне вечером".

Брижит Макрон сделала неприятное высказывание
Брижит Макрон сделала неприятное высказывание / Фото Instagram/brigittemacron__

"Она ни в коем случае не нападает на кого-либо. Однако она не одобряет радикальные методы, используемые для того, чтобы помешать артисту выступить на сцене, как это было в субботу вечером", - сказано в заявлении офиса первой леди.

О персоне: Брижит Макрон

Брижит Макрон - французский общественный деятель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона. По профессии — преподаватель французского языка и латыни в средней школе. Президент Макрон делал заявления о необходимости выработки официального статуса первой леди Франции с наделением её определёнными функциями в системе президентской власти, но к августу 2017 года онлайн-петиция против этого шага собрала более 200 тыс. подписей

Мадам Макрон побила рекорд Карлы Бруни-Саркози по количеству получаемых писем. Предыдущая первая леди получала по 35 писем ежедневно, Брижит получает от французских женщин по 200 писем в день.

