Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

Кратко:
- Что говорит жена Николаева
- Почему она не хочет быть больше женой
Жена российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова, больше не хочет быть просто "женой Николаева".
Как пишут российские пропагандисты, Проскурякова обижается на то, что никто не замечает ее таланта, а просто считают ее "женой Николаева". Она решила напомнить, что была "звездой" еще до замужества с певцом.
"До Игоря у меня была творческая жизнь, всегда была влюбленным в музыку человеком. Многие пишут, что у меня нет голоса и что до Игоря я на сцене никогда не была", - жалуется Проскурякова.
По ее словам, сколько бы она не говорила обратное, люди "как слепые и глухие". "И голос есть, и сцена, и зрители. Жаль, что люди живут стереотипами. Статус "мужней жены" есть у многих женщин и это замечательно, но личность в человеке никто не отменял", - говорит она.
Позже она оправдалась и заявила, что Игорь Николаев все же очень талантливый и она гордится, что стала его женой.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
