Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

Алена Кюпели
10 декабря 2025, 08:02
Юлия Проскурякова обиделась на подписчиков за то, что те называют ее женой Николаева.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в браке много лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Жена российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова, больше не хочет быть просто "женой Николаева".

Как пишут российские пропагандисты, Проскурякова обижается на то, что никто не замечает ее таланта, а просто считают ее "женой Николаева". Она решила напомнить, что была "звездой" еще до замужества с певцом.

"До Игоря у меня была творческая жизнь, всегда была влюбленным в музыку человеком. Многие пишут, что у меня нет голоса и что до Игоря я на сцене никогда не была", - жалуется Проскурякова.

Игорь Николаев и Проскурякова еще могут стать родителями
Игорь Николаев и Проскурякова оба артисты / Фото 7Дней

По ее словам, сколько бы она не говорила обратное, люди "как слепые и глухие". "И голос есть, и сцена, и зрители. Жаль, что люди живут стереотипами. Статус "мужней жены" есть у многих женщин и это замечательно, но личность в человеке никто не отменял", - говорит она.

Проскурякова выбирает корсетные платья
Проскурякова обиделась / Фото Instagram/uliaveronika

Позже она оправдалась и заявила, что Игорь Николаев все же очень талантливый и она гордится, что стала его женой.

Отметим, как сообщал Главред, номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был зарезан в своем доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по данным полиции, его сын был арестован в связи с убийством.

Ранее также певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичного способа жизни и редко появляется в соцсетях, сделала исключение и вышла на связь.

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

17:25

Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики - Волошин

17:23

Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"Видео

16:52

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и ПутинаВидео

