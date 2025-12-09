Выражение 'мурашки по коже' можно забыть: есть более интересный украинский вариант

Наши предки когда-то совсем не использовали фразу "мурашки по коже".

https://glavred.info/culture/vyrazhenie-murashki-po-kozhe-mozhno-zabyt-est-bolee-interesnyy-ukrainskiy-variant-10722671.html Ссылка скопирована

Как правильного говорить "мурашки по коже" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему говорят "мурашки по коже"

Как в украинском языке звучит это выражение

Украинцы часто используют фразеологизмы, чтобы добавить эмоциональной окраски своим словам. В частности, наверное, все слышали выражение "мурашки по коже", но его можно заменить более правильным вариантом.

Главред решил разобраться, как на украинском языке сказать "мурашки по коже".

видео дня

Как появилось выражение "мурашки по коже"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что некоторые люди считают, что фразеологизм "мурашки по коже" - русский, а другие говорят, что это россияне позаимствовали его у украинцев. Но точный ответ на этот вопрос найти сложно.

По его словам, научное название этих пузырьков на коже - пилоэрекция. В то же время, с латыни термин "cutis anserine" дословно означает - "гусиная кожа".

"И, действительно, среди носителей украинского языка нередко встречается фраза "гусиная кожа". Но "гусиная кожа" - это больше термин, чем фразеологизм", - говорится в видео.

Как можно заменить выражение "мурашки по коже"

Рами Аль Шаер говорит, что в украинском языке существует народное выражение - "сироти виступили" или "сирітки побігли".

"Так говорили наши деды, а до них их деды. То есть не "муравьи", а "сироты". И логика здесь присутствует, потому что сироты - голая кожа, без перьев", - подчеркнул он.

Кроме того, в украинском языке существуют такие формы как: "мороз по шкірі" или "волосся дибки".

"Но выражение "сироти виступили" - это исконно украинская форма, поэтому не стесняйтесь ее употреблять", - подытожил журналист.

Украинские соответствия к фразе "мурашки по коже" - видео:

Ранее мы рассказывали о трех исконно украинских словах, которые возвращаются в обиход. Когда-то они были под запретом "советов".

Кроме того, оказывается, фраза "бегущая строка" имеет только один перевод. Узнайте, как правильно ее говорить.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред