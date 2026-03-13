Принцесса Уэльская сделала заявление, которое касается ее здоровья и борьбой с онкологией.

Кейт Миддлтон вспомнила о болезни

Кейт Миддлтон рассказала об изменении образа жизни, которое она внесла после того, как ей поставили диагноз "рак".

Как пишет таблоид People, 44-летняя принцесса Уэльская поделилась этим откровением во время посещения пивоварни Southwark Brewing Company в Лондоне 12 марта, одной из нескольких остановок, которые она и принц Уильям совершили в тот день вдоль Темзы.

Наливая пиво в заведении, принцесса Кейт сказала: "С момента постановки диагноза я почти не употребляю алкоголь. Теперь мне приходится гораздо внимательнее следить за этим", — написал Мэтт Уилкинсон из The Sun на X.

Королевский редактор добавил, что затем Кейт обратила внимание на Уильяма и сказала: "Но ты же любишь сидр", имея в виду любимый напиток своего мужа.

Принцесса Уэльская сделала это откровенное заявление об изменении образа жизни через 13 месяцев после того, как объявила о ремиссии рака.

В марте 2024 года Кейт выпустила видеообращение, в котором объявила о прохождении лечения от рака, который был обнаружен после операции на брюшной полости, проведенной двумя месяцами ранее.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Даша Астафьева поделилась подборкой рандомных фотографий.

Ранее также хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова, которая предала свою страну и отправилась зарабатывать кровавые рубли в террористической России и мечтала об оккупации Украины Россией, намекнула на женитьбу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

