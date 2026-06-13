Круче форшмака: рецепт шикарной закуски из сельди за 15 минут

Сельдь — относительно недорогая, но при этом полезная рыба, из которой можно приготовить очень вкусную закуску, которая по вкусу будет не хуже классического форшмака.
Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.
Закуска из сельди — рецепт
Ингредиенты:
- Филе сельди 200 г
- Лук "Марс" 1 шт.
- Уксус винный 6% 1 ст. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Соль 1 ч. л.
- Вода 100 мл
- Горчица в зернах 1 ч. л.
- Горчица 1 ч. л.
- Масло ароматное 1 ст. л.
- Зеленый лук
Нарезаем лук тонкими полукольцами и заправляем винным уксусом, сахаром, солью и горячей водой. Оставляем лук на 10 минут. Тем временем нарезаем филе сельди мелкими кубиками.
Далее перемешиваем сельдь с луком без маринада, двумя видами горчицы, маслом и измельченным луком.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом закуски:
@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: закуска из сельди? ⠀ Вкусное сочетание всех ингредиентов, выложенное на поджаренный хлебец, не оставит вас равнодушными! ⠀ Итак: ⠀ Селедка - 200 грамм Лук (Марс) - 1 шт. небольшой Винный уксус 6% - 1 столовая ложка Сахар - 1 столовая ложка Соль - 1 чайная ложка Вода (кипяток) — 100 мл Горчица в зернах — 1 чайная ложка Горчица не в зернах — 1 чайная ложка Ароматическое масло — 1 столовая ложка Зеленый лук — немного ⠀ Наслаждайтесь с удовольствием ? #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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