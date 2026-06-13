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Круче форшмака: рецепт шикарной закуски из сельди за 15 минут

Анна Косик
13 июня 2026, 14:49
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Рецепт очень вкусной закуски из сельди.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
закуска с сельди
Рецепт быстрой закуски из сельди / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сельдь — относительно недорогая, но при этом полезная рыба, из которой можно приготовить очень вкусную закуску, которая по вкусу будет не хуже классического форшмака.

Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.

Закуска из сельди — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Филе сельди 200 г
  • Лук "Марс" 1 шт.
  • Уксус винный 6% 1 ст. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Вода 100 мл
  • Горчица в зернах 1 ч. л.
  • Горчица 1 ч. л.
  • Масло ароматное 1 ст. л.
  • Зеленый лук

Нарезаем лук тонкими полукольцами и заправляем винным уксусом, сахаром, солью и горячей водой. Оставляем лук на 10 минут. Тем временем нарезаем филе сельди мелкими кубиками.

Далее перемешиваем сельдь с луком без маринада, двумя видами горчицы, маслом и измельченным луком.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом закуски:

@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: закуска из сельди? ⠀ Вкусное сочетание всех ингредиентов, выложенное на поджаренный хлебец, не оставит вас равнодушными! ⠀ Итак: ⠀ Селедка - 200 грамм Лук (Марс) - 1 шт. небольшой Винный уксус 6% - 1 столовая ложка Сахар - 1 столовая ложка Соль - 1 чайная ложка Вода (кипяток) — 100 мл Горчица в зернах — 1 чайная ложка Горчица не в зернах — 1 чайная ложка Ароматическое масло — 1 столовая ложка Зеленый лук — немного ⠀ Наслаждайтесь с удовольствием ? #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food

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О персоне: Алексей Крючков

Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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