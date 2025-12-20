Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

Рецепт селедки, который покорит гостей на зимние праздники.

Рецепт невероятно вкусной сельди в кетчупе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Маринованная рыба - популярное блюдо как и на рождественском, так и на новогоднем столе. А приготовить его можно совершенно по-новому, вкусно замариновав в кетчупе.

Главред узнал рецепт крутого маринада для сельди, от которого все будут в восторге. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Алена Карпюк.

Сельдь в кетчупе - рецепт

Ингредиенты:

Сельдь 2 кг

Вода 100 мл

Соль 1 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Кетчуп 2 ст. л.

Уксус 50 мл

Масло 3 ст. л.

Лук

Воду, соль, сахар, кетчуп, уксус и масло смешиваем и отправляем на огонь. Провариваем маринад и отставляем охлаждаться. Тем временем рыбу очищаем и вынимаем из нее внутренности.

Нарезаем сельдь на небольшие куски и выкладываем в форму. Каждый ряд сельди покрываем нарезанным луком и сверху заливаем все маринадом. Закрываем сельдь крышкой и отправляем в холодильник на 12 часов.

Приятного аппетита!

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

