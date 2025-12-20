Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

Маринованная рыба - популярное блюдо как и на рождественском, так и на новогоднем столе. А приготовить его можно совершенно по-новому, вкусно замариновав в кетчупе.
Главред узнал рецепт крутого маринада для сельди, от которого все будут в восторге. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Алена Карпюк.
Сельдь в кетчупе - рецепт
Ингредиенты:
- Сельдь 2 кг
- Вода 100 мл
- Соль 1 ст. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Кетчуп 2 ст. л.
- Уксус 50 мл
- Масло 3 ст. л.
- Лук
Воду, соль, сахар, кетчуп, уксус и масло смешиваем и отправляем на огонь. Провариваем маринад и отставляем охлаждаться. Тем временем рыбу очищаем и вынимаем из нее внутренности.
Нарезаем сельдь на небольшие куски и выкладываем в форму. Каждый ряд сельди покрываем нарезанным луком и сверху заливаем все маринадом. Закрываем сельдь крышкой и отправляем в холодильник на 12 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить сельдь в кетчупе:
@alionakarpiuk Сельдь в кетчупе, маринад для сельди? ?если сохраняете рецепт, поставьте лайк и оставьте комментарий или смайлик под видео ♥️? Как замариновать рыбу? Все необходимые продукты можно купить у @silpoua Ингредиенты: -селедка или скумбрия мороженая 2 кг -100 мл воды -1 ст л соли (без горки) -1 ст л сахара -2 ст л соуса кетча -50 мл уксуса -3 ст л масла Готовить очень легко! Маринад охлаждаете и заливаете рыбку. С прибаранням мне помогают эко средства n0% - украинского производителя. В основе натуральные и безопасные компоненты, отлично отмывают грязь и жир. Средство для мытья посуды подходит даже для мытья детской посуды, овощей и фруктов ? Многофункциональная формула эко средства для кухни прекрасно устраняет масляные пятна, разводы, жировые и пищевые загрязнения с твердых кухонных поверхностей - столешниц, раковин, кафеля, разделочных досок, а также поверхностей из пластика, эмали, нержавеющей стали и стекла. Средство отлично нейтрализует неприятные запахи, оставляя свежий цитрусовый аромат?. Приобрести можно: ЕПИЦЕНТР, Rozetka, Prostor, Varus, Ева,Fozzi. #скумбрия#селедка#селедка #селедкавкетчупе#рыба#праздник♬ оригинальный звук - РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк РОВНО
Читайте также:
- Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт
- Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты
- Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред