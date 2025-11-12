В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

Соленая рыба прекрасно дополнит меню любого стола, как праздничного, так и повседневного. Многие предпочитают засоленную рыбу в домашних условиях, чем магазинную. Это и неудивительно, ведь дома получается вдвое дешевле и вкуснее. Главред нашел рецепт, как легко засолить скумбрию.
Автор украинского кулинарного YouTube-блога "Смачно та гарно вдома" рассказала, что по этому рецепту скумбрия получается намного вкуснее, чем магазинная, и вдвое дешевле. Она обещает, что вы съедите всю и снова захотите засолить вторую порцию.
Вам понадобится:
- скумбрия - 1 шт;
- лук репчатый - 500 г;
- лимонный сок - 1 ст. л;
- масло - 80 мл;
- лавровый лист;
- 5 горошин черного перца;
- соль - 1 ст. л;
- сахар - 0,5 ч. л.
Сначала нужно почистить рыбу, нарезать ее на кусочки и переложить в глубокую миску.
Далее следует нарезать лук кольцами и приготовить маринад. Для маринада нужно нагреть масло, добавить специи и лавровый лист, разломав его на части. После того, как масло немного остынет, еще добавьте соль и сахар, перемешайте.
Оставьте маринад, чтобы он остыл, а затем влейте немного лимонного сока и все хорошо перемешайте, но осторожно, чтобы филе рыбы не распалось. Залейте рыбу маринадом.
Примерно через 40 минут переложите рыбу и лук в банку. Если остался маринад, то вылейте его тоже в банку к рыбе.
Поставьте рыбу в холодильник на семь часов. После этого маринованную рыбу можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Как засолить скумбрию - смотрите видео:
