В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

Как засолить скумбрию - пошаговый рецепт / Колаж: Главред, фото скриншот из видео

Соленая рыба прекрасно дополнит меню любого стола, как праздничного, так и повседневного. Многие предпочитают засоленную рыбу в домашних условиях, чем магазинную. Это и неудивительно, ведь дома получается вдвое дешевле и вкуснее. Главред нашел рецепт, как легко засолить скумбрию.

Автор украинского кулинарного YouTube-блога "Смачно та гарно вдома" рассказала, что по этому рецепту скумбрия получается намного вкуснее, чем магазинная, и вдвое дешевле. Она обещает, что вы съедите всю и снова захотите засолить вторую порцию.

Вам понадобится:

скумбрия - 1 шт;

лук репчатый - 500 г;

лимонный сок - 1 ст. л;

масло - 80 мл;

лавровый лист;

5 горошин черного перца;

соль - 1 ст. л;

сахар - 0,5 ч. л.

Сначала нужно почистить рыбу, нарезать ее на кусочки и переложить в глубокую миску.

Далее следует нарезать лук кольцами и приготовить маринад. Для маринада нужно нагреть масло, добавить специи и лавровый лист, разломав его на части. После того, как масло немного остынет, еще добавьте соль и сахар, перемешайте.

Оставьте маринад, чтобы он остыл, а затем влейте немного лимонного сока и все хорошо перемешайте, но осторожно, чтобы филе рыбы не распалось. Залейте рыбу маринадом.

Примерно через 40 минут переложите рыбу и лук в банку. Если остался маринад, то вылейте его тоже в банку к рыбе.

Поставьте рыбу в холодильник на семь часов. После этого маринованную рыбу можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Как засолить скумбрию - смотрите видео:

О YouTube-канале: Вкусно и красиво дома Вкусно и красиво дома - канал Маргариты на YouTube. Автор делится интересными рецептами праздничных и повседневных блюд, идеями быстрых и бюджетных блюд, идеями декора для дома. На данный канал уже подписалось более 60 тысяч пользователей.

