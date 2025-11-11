Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Этот салат из свеклы однозначно нужно попробовать.

https://glavred.info/recipes/vinegret-otdyhaet-recept-neozhidanno-vkusnogo-salata-iz-treh-produktov-10714559.html Ссылка скопирована

Невероятно вкусный салат из свеклы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если хочется легкого и витаминного салата, то Главред рекомендует приготовить вкусное блюдо из свеклы, квашеной капусты и лука. Этот салат можно назвать облегченной версией винегрета, ведь готовится он из меньшего количества продуктов и еще проще.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @_tanyushina_.

Ингредиенты:

видео дня

вареная свекла;

квашеная капуста (по объему 1:1 к свекле);

лук;

растительное масло.

Процесс приготовления

Сначала варим свеклу или же можно купить уже готовую в супермакете, чтобы не тратить время.

Далее свеклу натираем на крупной терке. Сюда же добавляем квашеную капусту.

Нарезаем произвольно лук и добавляем его к остальным ингредиентам. Все хорошо перемешиваем и заправляем растительным маслом.

Такой салат идеально подойдет к мясным и рыбным блюдам, а также может быть самостоятельной закуской на праздничный стол.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат со свеклой и квашеной капустой - смотрите видео:

Другие рецепты:

О персоне: _tanyushina_ Татьяна Юшина _tanyushina_ - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На _tanyushina_ подписаны более 146 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред