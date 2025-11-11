Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Если хочется легкого и витаминного салата, то Главред рекомендует приготовить вкусное блюдо из свеклы, квашеной капусты и лука. Этот салат можно назвать облегченной версией винегрета, ведь готовится он из меньшего количества продуктов и еще проще.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @_tanyushina_.
Ингредиенты:
- вареная свекла;
- квашеная капуста (по объему 1:1 к свекле);
- лук;
- растительное масло.
Процесс приготовления
Сначала варим свеклу или же можно купить уже готовую в супермакете, чтобы не тратить время.
Далее свеклу натираем на крупной терке. Сюда же добавляем квашеную капусту.
Нарезаем произвольно лук и добавляем его к остальным ингредиентам. Все хорошо перемешиваем и заправляем растительным маслом.
Такой салат идеально подойдет к мясным и рыбным блюдам, а также может быть самостоятельной закуской на праздничный стол.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат со свеклой и квашеной капустой - смотрите видео:
