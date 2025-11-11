На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

Холодец - блюдо, которое чаще всего можно увидеть на праздничном столе, ведь мамы и бабушки обычно готовят его по полдня. Однако, если хочется съесть холодца в будний день, есть шикарный рецепт блюда всего за два часа.
Главред узнал, что секретным рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении холодца поделилась в TikTok украинский блогер Наталья Цукат.
Холодец из тушенки - рецепт
Ингредиенты:
- Желатин 25 г
- Вода 600 г
- Куриная тушенка 400 г
- Говяжья тушенка 400 г
- Чеснок 2-3 зубчика
- Соль
- Перец
Для начала натираем чеснок и выкладываем его в форму, в которой будет застывать холодец. Поверх него кладем очищенную от лишнего жира тушенку, ее можно выкладывать слоями, чередуя куриное и говяжье мясо.
Тем временем надо подготовить желатин. Его заливаем теплой водой, размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы набух. Когда отведенное время выйдет, заливаем мясо желатином и кладем в холодильник на два часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить идеальный холодец за два часа:
@tsukatnatali Холодец за 2 часа ? ? Ингредиенты: - 1 пачка желатина (25 г) - 600 мл теплой воды - 1 банка куриной тушенки (400 г) - 1 банка говяжьей тушенки (400 г) - 2-3 зубчика чеснока - Соль, перец - по вкусу ?️ Способ приготовления: 1. Желатин разведи в теплой воде (не горячей!) и оставь на 10 минут, чтобы набух. 2. С тушенки убери жир и жилки, оставь только мясо. 3. На дно формы или садочка натри свежий чеснок. 4. Выложи мясо слоями - можно чередовать курицу и говядину. 5. Залей все разведенным желатином. 6. Поставь в холодильник на 2 часа, пока застынет. 7. Перед подачей можно украсить зеленью или дольками вареного яйца. #холодец#тушенка#рецептхолодец♬ оригинальный звук - Natalia Tsukat
О персоне: Наталья Цукат
Наталья Цукат - украинский блогер, которая в соцсетях делится рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 75 тысяч пользователей.
