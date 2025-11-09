Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

Добавки и рецепт будут просить все.

Рецепт невероятной закуски / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если гости уже на пороге, а стол пустой - не беда. Главред нашел рецепт вкусных и оригинальных бутербродов, которые однозначно удивят ваших друзей и семью. Готовятся они очень просто, а получается невероятно вкусно.

Рецептом быстрой закуски поделилась кулинарный блогер в TikTok @alionakarpiuk.

Вам понадобится:

багет;

красная рыба;

крем-сыр;

огурец или авокадо;

икра; масло + чеснок + паприка для смазывания.

Процесс приготовления

Сначала берем багет, смазываем его ароматным маслом со специями и делаем небольшие углубления, как это показано в видео.

Далее ставим его в разогретую духовку при 200°С на 5-6 минут до хруста.

Тем временем нарезаем рыбу, огурец или авокадо. Все ингредиенты соединяем и добавляем крем-сыр. Все перемешиваем до однородной консистенции.

Щедро выкладываем начинку на багет, и, по желанию, можно украсить сверху еще икрой.

Приятного аппетита!

Как приготовить закуску за 5 минут - смотрите видео:

