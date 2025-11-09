Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

Если гости уже на пороге, а стол пустой - не беда. Главред нашел рецепт вкусных и оригинальных бутербродов, которые однозначно удивят ваших друзей и семью. Готовятся они очень просто, а получается невероятно вкусно.
Рецептом быстрой закуски поделилась кулинарный блогер в TikTok @alionakarpiuk.
Вам понадобится:
- багет;
- красная рыба;
- крем-сыр;
- огурец или авокадо;
- икра; масло + чеснок + паприка для смазывания.
Процесс приготовления
Сначала берем багет, смазываем его ароматным маслом со специями и делаем небольшие углубления, как это показано в видео.
Далее ставим его в разогретую духовку при 200°С на 5-6 минут до хруста.
Тем временем нарезаем рыбу, огурец или авокадо. Все ингредиенты соединяем и добавляем крем-сыр. Все перемешиваем до однородной консистенции.
Щедро выкладываем начинку на багет, и, по желанию, можно украсить сверху еще икрой.
Приятного аппетита!
Как приготовить закуску за 5 минут - смотрите видео:
@alionakarpiuk Это не банальные бутерброды - смотрите на этот разрез ? Здесь начинки столько, что каждый кусочек вкусный на 100%. Идеальная закуска на праздник, ужин с друзьями или просто когда хочется красиво и вкусно ✨ Икра - ПРЕМИУМ качества, зерно целое, не пересоленное, вкус чистый и нежный. Заказываю в @Chervonaikra.com работают уже 11 лет, отправляют по всей Украине ?? ?Что нужно: - багет - красная рыбка - крем-сыр - огурец или авокадо - икра - масло + чеснок + паприка для смазывания Как готовлю: 1. Нарезаю багет и смазываю ароматным маслом. 2. в духовку на 5-6 мин при 200° до хруста. 3. Крем-сыр - рыбка - огурец или авокадо 4. Завершаю ложечкой икры премиум качества! Вкусная, потому что натуральная! Просто, быстро и ооочень вкусно ? #закуска#рецепт#брускеты#праздничные блюда#новыйгод2026♬ Little Things - Adrián Berenguer
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
