Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

Анна Подгорная
23 декабря 2025, 14:47
Зрителей традиционно ждут праздничные дни в компании любимых ведущих и известных украинских артистов.
1+1 Украина рождественско-новогодняя программа 1+1 Украина
1+1 Украина рождественско-новогодняя программа - что посмотреть на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ежегодно важнейшие праздники украинцы встречают в теплой и уютной атмосфере вместе с телеканалом 1+1 Украина, и этот рождественско-новогодний период не станет исключением. В этом году канал подготовил особую программу: долгожданное возвращение одного из самых любимых проектов, концерты с выступлениями украинских звезд и показ культового новогоднего фильма.

Сніданок з 1+1 - 24 и 25 декабря в 6:30

Рождественские утренники на телеканале 1+1 Украина традиционно начнутся в теплой атмосфере вместе со Сніданком з 1+1 и любимой четверкой ведущих. В праздничных эфирах зрителей ждут искренние разговоры, вдохновенные истории людей, которые творят чудеса, и ощущение поддержки, что помогает находить свет даже в непростые времена. Дополнят рождественское настроение особые музыкальные сюрпризы.

Одной из таких историй станут супруги Евгения Молчанова и Анатолий Пилипенко - основателей фермы "Зелений Гай". Здесь живет более 600 спасенных животных, работает реабилитация и анималотерапия, а также впервые в Украине протезируют домашних животных.

"Музыкальная платформа" - 24 декабря в 22:20

На 1+1 Украина покажут концерт Музыкальная платформа Украины. Топовые украинские исполнители соберутся на одной сцене, чтобы объединить украинцев и подарить им любимые хиты. Среди исполнителей: Ирина Билык, Максим Бородин, alyona alyona, Виталий Козловский, Mamarika, Павел Зибров, Alyona Omargalieva, Zlata Ognevich.

Музыкальная платформа
Музыкальная платформа / фото: Пресс-служба

ТСН. Рождество - 24 декабря в 19:30

24 декабря в 19:30 на телеканале 1+1 Украина выйдет особый рождественский эфир ТСН. Ведущие Наталья Островская и Святослав Гринчук приглашают зрителей провести праздничный вечер вместе - в теплой атмосфере веры, надежды и света. Этот выпуск ТСН посвящен людям, которые творят их собственными поступками. Это истории украинцев, чья сила духа, неравнодушие и человечность меняют жизнь других и вдохновляют всю страну. В рождественский вечер говорим о главном: о добре, поддержке и свете, который всегда побеждает тьму. Потому что когда мы верим - чудо становится ближе.

Рождество. Ты не один - 24 декабря в 20:30

В Святвечер покажут музыкальный фильм "Рождество. Ты не один" - светлую и трогательную историю о вере в чудо и исполнении желаний.

В центре сюжета - маленькая девочка, которая мечтает найти семью. Она убеждена, что ей не хватает чего-то важного, чтобы ее выбрали родители: возможно, красоты, ума или остроумия. Фантастические рождественские духи обещают помочь ей приобрести эти качества. Но действительно ли нужно менять себя, чтобы почувствовать любовь и принятие близких?

Любимые украинские артисты в ролях рождественских духов: MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Андрей Алехин, Виктор Андриенко, Даша Квиткова, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максим Девизоров, Никита Добрынин, Schmalgauzen и Натали Солоник.

Танцы со звездами - 28 декабря в 20:00

"Танцы со звездами" возвращаются на 1+1 Украина с новогодним благотворительным выпуском! Проект снова стартует впервые за 4 года с новыми смыслами, участниками и большой благотворительной целью - поддерживает сбор Superhumans Center на прицельную эвакуацию. Это новейшая система быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени. В специальном эпизоде "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники - Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Павел Текучев, KOLA, Наталка Денисенко, Григорий Решетник и другие. В жюри проекта - Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Поклонников ждут яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа. Имя победителя благотворительного выпуска объявят в новогоднюю ночь, а сразу после этого в эфире состоится повтор специального эпизода.

Танцы со звездами
Танцы со звездами / фото: Пресс-служба

Как посмотреть премьеру спецвыпуска "Танцы со звездами. Движение к жизни"

  • В Украине: 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина (на всех OTT платформах, по цифровому и аналоговому телевидению).
  • Из-за рубежа: 28 декабря в 20:00 прямой эфир можно посмотреть на телеканале 1+1 Украина с помощью платформы Киевстар ТВ по всему миру.
  • На Youtube: позже.

Сніданок з 1+1 - 31 декабря в 6:30

Последний утренний эфир 2025 года в Сніданку з 1+1 будет посвящен теме исполнения желаний, итогам года, который подходит к концу, и мечтам на будущее. В центре внимания - благодарность прожитому году, важным событиям и людям, а также ожидание нового этапа и надежда, с которой зрители смотрят вперед. Это возможность подытожить пережитое и настроиться на следующий год со светлыми мыслями. Особую атмосферу этого утра создаст традиционное "живое" музыкальное сопровождение от виртуоза Евгения Хмары, а также прозвучит исполнение вживую Государственного Гимна Украины.

"Один Дома" - 31 декабря с 10:30

Традиционно 1+1 Украина покажет все 4 части культового фильма "Один дома". История рассказывает о приключениях Кевина Маккаллистера - мальчика, который случайно остается дома один, когда его семья отправляется на рождественские каникулы. Уже много лет этот фильм остается одним из самых любимых рождественских кинохитов.

Я дома.
Один дома / фото: Пресс-служба

Новогодний Вечерний Квартал - 31 декабря в 19:00

31 декабря в 19:00 на телеканале 1+1 Украина традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала". Актеры подготовили особую новогоднюю программу.

Кроме юмористических номеров и пародий, на сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут звездные гости. Праздничную атмосферу создадут выступления Оли Поляковой, групп Антитела и Вхід у змінному взутті (ВУЗВ), Анны Буткевич, Ирины Билык, а также МЮСЛІ и DREVO.

