Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

Инна Ковенько
23 декабря 2025, 17:15
По словам эксперта, главным замыслом Кремля было изолировать атомные мощности и разорвать связь Украины с энергосистемами ЕС.
Масована атака РФ 23 грудня
Массированная атака РФ 23 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ДТЭК

Главное:

  • Массированная атака РФ 23 декабря была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины
  • Главной целью Кремля было изолировать атомные мощности и разорвать связь с энергосистемами ЕС
  • Ожидаемого для врага результата достичь не удалось

Массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии Главреду рассказал Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Кроме того, атаки также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы минимизировать возможности перетока электроэнергии и разорвать связь с энергосистемами соседних стран ЕС.

видео дня

"Ожидаемого для врага результата достичь не удалось - это можно констатировать. Но в то же время, когда появляются бравурные заявления со стороны правительственных чиновников о том, что все быстро отремонтируют, восстановят и "все будет хорошо", следует понимать: этого не будет. Надеяться, что с Нового года все вернется к довоенному состоянию и графиков отключений не будет, не стоит", - подчеркнул Гончар.

Эксперт пояснил, что даже после проведения ремонтно-восстановительных работ ситуация лишь частично улучшится. Графики отключений будут оставаться реальностью этой зимой и, вероятно, в дальнейшем.

В то же время он подчеркнул, что нынешняя ситуация не является худшим сценарием, ведь энергосистема выдержала очередную атаку, а каждая новая волна ударов добавляет опыта и стимулирует внедрение дополнительных мер для минимизации повреждений в будущем.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Энергетика Украины Инфографика: / Главред

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Михаил Гончар
