Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

Открыть окно зимой, особенно сейчас — задача сложная, но эти причины убедят вас сделать это регулярной привычкой.

Как улучшить воздух в квартире

Когда зима в самом разгаре, многие домовладельцы хотят, чтобы их дома были герметично закрыты, чтобы избежать потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы.

Герметизация дома зимой может привести к таким проблемам, как избыточная влажность, застоявшийся воздух и скопление аллергенов в помещении. Вместо этого, кратковременное открытие окон (даже на несколько минут каждый день) может значительно улучшить вентиляцию вашего дома.

Преимущества открытия окон зимой

Снижение уровня углекислого газа

Уровень углекислого газа (CO2) в помещении естественным образом повышается, когда дом закрыт на длительное время, особенно на ночь или в домах с несколькими жильцами. Повышенный уровень CO2 связан с усталостью, головными болями и плохим качеством сна, а также может создавать ощущение застоя воздуха в доме.

Даже пятиминутное приоткрытие окон действительно помогает контролировать уровень CO2 в доме, говорит Джош Митчелл, техник по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Открытие двух окон, расположенных друг напротив друга, на 5-10 минут быстро возвращает уровень газа в норму.

Снижение влажности

Зимой воздух в помещении становится влажным из-за таких действий, как приготовление пищи, принятие душа и даже дыхания. Когда этой влаге некуда деваться, она конденсируется на холодных поверхностях (особенно на окнах и стенах), создавая идеальные условия для роста плесени.

"Четверо членов семьи выделяют много водяного пара просто от дыхания и приготовления пищи", — объясняет Риддок. "Эта вода будет оставаться на холодных поверхностях, если ей некуда деваться. Это приведет к образованию тумана, а затем и плесени. Лучший и самый простой способ избавиться от избыточной влажности в воздухе — открыть окна. Это высушивает здание, что помогает вашей системе отопления работать, потому что сухой воздух легче нагревать, чем влажный".

Зачем открывать окна зимой

При открытии окон для вентиляции важно делать это короткими, целенаправленными кратковременными движениями. Цель состоит не в том, чтобы охладить дом, а в том, чтобы заменить застоявшийся воздух внутри помещения свежим воздухом снаружи.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

