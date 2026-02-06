Укр
Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Виталий Кирсанов
6 февраля 2026, 04:00
Оптическая иллюзия развивает когнитивные способности человека! Сможете ли вы найти спрятанную кошку за 30 секунд?
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии бросают человеку вызов, предлагая найти различные спрятанные объекты. Такие иллюзии являются реальными тестами зрительных способностей человека. Эти визуальные иллюзии предназначены для оценки ваших наблюдательных способностей, концентрации и внимания к деталям, пишет Jagranjosh.

Оптические иллюзии - отличная умственная тренировка, которая может оценить способность мозга распознавать мелкие детали.

Эти головоломки широко используются в нейробиологии и когнитивных тестах для оценки остроты зрения и навыков наблюдения.

Думаете, вы очень сообразительны и быстро замечаете скрытые аномалии? Тогда попробуйте разгадать оптическую иллюзию прямо сейчас!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Чтобы решить эту оптическую иллюзию, вам нужно всего лишь найти спрятанную среди домов кошку за отведенное время. Думаете, сможете это сделать за 30 секунд?

Кошка может очень удобно замаскироваться на этом изображении. Ищите маленькие глаза или уши, выглядывающие из-за домов.

Вы заметили спрятанную кошку? Время вышло! Те, кто не смог найти кошку, могут посмотреть правильный ответ ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

15:58

США будут поставлять Украине оружие до конца войны, но не бесплатно - Уитакер

15:23

Почему 6 февраля нельзя ссориться и спорить: какой церковный праздник

15:03

Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домойФото

