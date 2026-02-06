Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда

Рецепт салата, который заменит полноценный ужин.

https://glavred.info/recipes/prigotovit-uzhin-za-5-minut-realno-recept-shikarnogo-sytnogo-blyuda-10738331.html Ссылка скопирована

Рецепт салата с тунцом на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы не тратить много времени на приготовление вечером после работы, можно сделать всего лишь один салат, который является полноценным блюдом для замены любого приема пищи.

Главред узнал, что для него нужно. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алена Карпюк.

Салат с тунцом - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Маринованные огурцы 2 шт.

Вареные яйца 2 шт.

Тунец 120 г

Кукуруза 5 ст. л.

Фасоль 4 ст. л.

Лук

Майонезный соус 2-3 ст. л.

Соль

Перец

Яйца и огурцы нарезаем кубиками. Измельчаем лук и смешиваем все ингредиенты в миске. Заправляем салат майонезным соусом и добавляем специи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат, который заменит ужин:

@alionakarpiuk Салат, который заменяет целый ужин ? Быстрый салат с тунцом за 5 минут - сытный с большим содержанием белка ? Сохрани рецепт ❤️ чтобы не потерять. ? Ингредиенты: • огурец маринованный - 2 шт • яйца - 2 шт • тунец - 120 г • кукуруза - 5 ст. л. • фасоль - 4 ст. л. • лук • майонезный соус - 2–3 ст. л. • соль, перец ?‍? Приготовление: Нарежь огурцы и яйца кубиками. Тунец размять вилкой и слить лишнюю жидкость. Добавь кукурузу, фасоль и мелко нарезанный лук. Заправь соусом, посоли, поперчи - и хорошо перемешай ✅ Готово за несколько минут! Кстати, все ингредиенты я приобрела в Велмарте - собственная ТМ "1". Напиши в комментариях - любишь салаты с тунцом или больше с курицей? ? #салатстунцом #быстрыйрецепт #рецепт ♬ original sound - Vanillie

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред