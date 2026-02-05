Сделке конец - есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля и чего ждать Украине

Прекращение действия договора СНВ-3 - следствие сознательных действий РФ, направленных на подрыв глобальной безопасности и ядерного шантажа, указали в МИД.

Соглашение СНВ-3 истекло – есть ли угроза ядерной войны после 5 февраля / Коллаж: Главред

Путин прибегает к ядерному шантажу – чего хочет добиться Кремль

Может ли после 5 февраля начаться ядерная война

Каковы последствия истечения срока действия ядерного соглашения между США и РФ для Украины и мира - есть ли угроза ядерного удара по Украине

5 февраля 2026 года официально истек срок действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START) — последнего из большой серии американо-российских соглашений, которые более пяти десятилетий сдерживали самые масштабные ядерные арсеналы мира. После его завершения США и Россия больше не имеют юридически обязывающих ограничений на количество развернутых стратегических ядерных боеголовок и средств их доставки, а механизмы проверок, обмена данными и инспекций фактически прекращены.

Главред выяснил, что это может означать для Украины и мира и есть ли угроза ядерной войны.

Что известно о договоре СНВ-3

Срок действия Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией истекает уже на этой неделе, и это может впервые за почти четыре десятилетия оставить две крупнейшие ядерные державы без взаимных ограничений в сфере стратегического вооружения. Об этом сообщает Politico.

Соглашение, подписанное в 2010 году, предусматривало установление лимитов на количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и ядерных боеголовок. В сентябре Россия предложила временно продлить действие договора еще на год, однако без инспекционных механизмов, и, по информации источников, администрация президента США Дональда Трампа официального ответа на это предложение не дала.

Завершение действия соглашения происходит на фоне роста международной напряженности, ведь Россия и Китай наращивают свой ядерный потенциал, а Москва неоднократно озвучивала ядерные угрозы в контексте войны против Украины. По словам собеседников издания, в Пентагоне уже обсуждали возможные сценарии в случае отсутствия нового договора о контроле над вооружениями.

Специалисты предупреждают, что без новой договоренности обе страны могут начать увеличение количества боеголовок на имеющихся носителях. В то же время Дональд Трамп заявляет о намерении заключить новое, более широкое соглашение, которое могло бы охватывать также Китай, и не считает завершение действующего договора немедленной угрозой.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Бывшие чиновники США и демократы в Конгрессе раскритиковали такой подход, предупреждая, что выход из СНВ-III без предложенной альтернативы может запустить новый виток ядерной гонки. По их словам, это станет первым со времен президентства Рональда Рейгана случаем, когда между Соединенными Штатами и Россией не останется ни одного действующего соглашения по контролю над ядерным вооружением.

"Если мы позволим новому СНВ прекратить действие без замены или продления, мы вступим в новый ужасный мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений в отношении ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав", – заявил сенатор-демократ от Калифорнии Джон Гараменди.

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что соглашение было заключено еще при президентстве Барака Обамы и Дмитрия Медведева.

По его словам, представители Демократической партии США в целом положительно оценивали этот документ, тогда как среди республиканцев звучала большая критика, в частности со стороны Митта Ромни.

Он пояснил, что основная суть договора заключается в ограничении количества ядерных боеголовок и средств их доставки, в частности ракет, стратегических бомбардировщиков и ракетного вооружения на подводных лодках.

"Насколько я помню историю, это третий подобный договор. В 1972 году появился договор об ограничении ракетоносителей, и он привел к тому, что стали массово появляться боеголовки с разделяющейся головной частью, с индивидуальным наведением. Количество таких боеголовок росло лавинообразно. Именно это стало причиной для подписания второго Договора об ограничении стратегических вооружений 1979 года. Первый и второй договоры подписывали Брежнев и Картер. Также был договор, который запретил размещение баллистических ракет малой и средней дальности, и в Москве до сих пор считают, что он ударил по обороноспособности СССР и негативно сказался на потенциале Российской Федерации", - пояснил он.

Путин почитает ядерный шантаж – чего хочет достичь Кремль

Прекращение действия договора СНВ-3 стало прямым следствием сознательных действий России, направленных на подрыв глобальной системы безопасности. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил в посте в X.

Он подчеркнул, что Путин стремится сделать все правила выборочными или такими, которые могут быть поставлены под сомнение, а новые нормы — вводить только по собственному согласию, и именно этого международное сообщество не должно допустить.

"Москва нарушила договор и вышла из него в 2023 году. Сейчас Путин использует это как еще один инструмент ядерного шантажа, чтобы подорвать международную поддержку Украины. Никто не должен поддаваться этим манипуляциям. Экономика России вступает в рецессию из-за отказа Путина прекратить войну против Украины. У Путина нет средств для новой гонки стратегических вооружений. Москву можно и нужно сдерживать. США и их европейские союзники успешно сдерживали СССР в 1970-х и 1980-х годах, и они, безусловно, могут сдерживать Россию, которая не может сравниться с Советским Союзом", - сообщил он.

Типы ядерного оружия и дальность его поражения / Инфографика Главреда

Также Сибига отметил, что Украина, которая внесла один из крупнейших вкладов в нераспространение ядерного оружия и глобальную денуклеаризацию, имеет полное право призывать к сохранению сильного и принципиального трансатлантического единства, несмотря на рискованные шаги и блеф со стороны России. Он подчеркнул, что завершение действия нового договора СНВ должно стать и концом ядерного шантажа Кремля.

Может ли после 5 февраля начаться ядерная война

В контексте ядерных угроз РФ на фоне непродления действия договора между США и Россией важно заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в свое время подписывал соглашение 2010 года. За несколько дней до истечения срока действия соглашения он в очередной раз прибег к ядерным угрозам. Он обратил внимание на то, что в обновленной ядерной доктрине России расширен перечень условий, при которых допускается применение ядерного оружия.

"Вы знаете, там теперь не только в качестве меры в ответ на ядерный удар может использоваться ядерное оружие, но и на массированное применение беспилотников, ракет, других средств, доставляющих оружие", — заявлял Медведев в комментарии росСМИ.

В то же время украинофоб Медведев сразу попытался смягчить риторику, заявив, что это не означает автоматическое рассмотрение ядерного ответа после каждого подобного инцидента. По его словам, Россия якобы действует строго в рамках собственной доктрины, где четко определены ситуации, когда ядерное оружие можно использовать для нейтрализации серьезных угроз. Из этого он сделал вывод, что отсутствие применения ядерного оружия свидетельствует об отсутствии таких угроз для страны.

"Я не хочу сказать, что это (прекращение действия договора, - ред.) немедленно означает катастрофу и начало ядерной войны, но это все равно должно всех напугать", - добавил Медведев.

Радиационное облучение / Инфографика: Главред

В то же время аналитики британского Chatham House отмечают, что без ограничений, предусмотренных Новым договором СНВ, стратегическое планирование обеих сторон, скорее всего, окажется в условиях неопределенности. Это повышает риск новой гонки вооружений, особенно в случае размещения дополнительных боеголовок на уже имеющихся ракетах или расширения систем их доставки. Даже если масштабное наращивание не начнется немедленно, отсутствие ограничений и прозрачности затруднит понимание намерений сторон и управление кризисными ситуациями.

Последствия выходят далеко за пределы отношений между США и Россией. Китай уже активно расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал, а снятие любых ограничений с арсеналов Вашингтона и Москвы ослабляет аргументы в пользу сдержанности для других государств и усиливает представление о возвращении великих держав к открытому соперничеству. Другие ядерные страны будут внимательно наблюдать за развитием событий. Завершение действия последнего договора между США и Россией без какой-либо замены станет сигналом об отказе ядерных держав от политики сдерживания, что может еще больше углубить разрыв между ядерными и неядерными странами.

Кроме того, руководительница Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец отметила, что прекращение действия СНВ-3 дает каждому государству-подписанту возможность производить столько ядерного оружия, сколько оно считает нужным, при этом оппонент не будет иметь полной информации об их запасах.

"Потенциально это создает непрозрачность. А она всегда порождает химеры воображения: кажется, что там противник уже "такое" настроил и может уже готовится к первому удару. А если так, то нам лучше также построить и ударить первыми", – подчеркнула она в комментарии РБК-Украина.

В военной аналитике такая ситуация называется кризисной нестабильностью — когда страх первого удара заставляет страны действовать быстро, решительно и рискованно, даже без намерения начинать войну.

В итоге это может привести к случайному или незапланированному ядерному конфликту, ведь все стороны опасаются друг друга и боятся первого удара. История знает несколько случаев, когда этого удавалось избежать только благодаря чуду.

США и Россия готовят новый договор — что известно

США и Россия близки к соглашению о продлении действия договора о контроле над вооружениями New START (СНВ-3), срок которого истекает в четверг, 5 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

Два источника издания предупредили, что проект соглашения еще должен быть одобрен обоими президентами, а третий источник подтвердил, что переговоры проходили в течение последних 24 часов в Абу-Даби, но не подтвердил достижение окончательного соглашения.

Американская делегация на переговорах в ОАЭ / Фото: МИД ОАЭ

Новый договор СНВ остается последним ключевым механизмом, ограничивающим ядерные арсеналы двух стран, которые вместе контролируют около 85% всех мировых ядерных боеголовок. По словам неназванного американского чиновника, договор формально утратит силу в четверг, и его продление еще не будет юридически оформлено.

"Мы договорились с Россией действовать в духе доброй воли и начать обсуждение путей его обновления", — заявил американский чиновник.

Другой источник уточнил, что на практике это означает договоренность обеих сторон соблюдать условия соглашения как минимум в течение шести месяцев, пока будут продолжаться переговоры о потенциальном новом договоре.

Как работало соглашение об ограничении ядерного оружия

Дипломат и исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что вопрос договора об ограничении ядерного оружия является чрезвычайно сложным, поскольку охватывает не только сами боеголовки, но и контроль над технологиями, вооружениями и системами противоракетной обороны. Оно касается как межконтинентальных баллистических ракет, так и тактического ядерного оружия.

По его словам, наибольший ядерный потенциал в настоящее время имеют Россия и США — каждая из этих стран обладает более чем тысячей межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами, причем Россия имеет больше тактического ядерного оружия, чем США.

"История ядерного разоружения продолжается уже много лет. Например, во время первого срока Трампа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, поскольку Россия нарушала его условия. Кроме того, Китай не был стороной соглашения, а в то же время стремительно наращивал арсенал ракет средней дальности, которые ему необходимы для решения "тайваньского вопроса". Из-за этого американцы решили, что нет смысла оставаться в соглашении и ограничивать себя в том, что для них принципиально", - добавил он в интервью Главреду.

Хара подчеркнул, что вопрос ядерного оружия многогранен и важно учитывать не только количество боеголовок, но и их носители и систему противоракетной обороны. Системы ПРО остаются ключевым элементом международной безопасности еще со времен Холодной войны. Ограничение на количество носителей и боезарядов традиционно сочеталось с ограничением развертывания ПРО, чтобы избежать бесконечной гонки вооружений, ведь для преодоления эффективной системы ПРО страны вынуждены были бы создавать еще больше ракет.

Какие последствия окончания срока действия соглашения для Украины и мира

Разрушение прежней системы контроля над вооружениями может привести к расширению "ядерного клуба", ведь многие страны обладают технологическими возможностями для создания собственного ядерного оружия. Одновременно и США, и Россия постепенно теряют статус бесспорных гегемонов, что значительно затрудняет заключение новых глобальных соглашений. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем и эксперт Defense Express Иван Киричевский в интервью"Апостроф TV".

По его мнению, для Украины это открывает определенные возможности для маневра. Ранее Киев был вынужден отказаться от части мощных вооружений, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов и стратегической авиации, под предлогом контроля за средствами доставки ядерного оружия. Теперь становится понятно, что дипломатия в сдерживании России имеет ограниченный эффект.

Киричевский также подчеркнул, что пока США постепенно теряли производственные мощности в сфере ядерного оружия, Китай активно наращивал свой потенциал. По его словам, попытки Дональда Трампа привлечь КНР к новым договоренностям запоздали и выглядят как переговоры с позиции слабости.

"Кто с ним будет говорить? Очевидно, что американцы могут просто молча ждать, когда за 5 лет ядерный атомный Китай вырастет с 600 до 1000 ядерных головок. США даже в таких вещах боятся противостоять и навязывать свою волю Китаю напрямую. Они дошли до того статуса, когда реально великая держава, самая мощная держава в мире, с ними договариваться не хочет", — указал он.

Европа готовит собственную систему ядерного сдерживания

Киричевский отметил, что в Европе фактически уже стартовал процесс формирования собственной автономной системы ядерного сдерживания. Из-за временного вывода части американского ядерного арсенала на модернизацию ведущую роль в этом направлении начинает играть Франция, а ее ядерная защита постепенно распространяется и на Германию.

"Собственно, отдельная интересная ситуация с Германией, которая формально до сих пор сохраняет безъядерный статус именно в плане ядерного оружия, но договорились с французами, что их самолеты, несущие ядерное оружие, будут базироваться в Германии. Получается, что скорее французский ядерный зонтик начинает накрывать Европу, чем американский. И это уже постепенно, скажем так, происходит", — резюмирует он.

Есть ли угроза ядерного удара по Украине

Политический эксперт Максим Розумный отметил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия по Украине остается. Однако она определяется не столько риторикой США и России относительно ядерного потенциала, сколько конкретными тактическими и политическими факторами.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая будет казаться ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть, когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему. На данный момент ситуация не выглядит такой – она решается для Путина другими рычагами: пропагандой, действиями российской армии на фронте и т.д. Поэтому на данный момент ядерная угроза для Украины со стороны России не является остро актуальной", – резюмирует он в колонке для Главреда.

