Россия вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил США

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин снова решил пригрозить странам коллективного Запада вопросом ядерного оружия. Соответствующие заявления он сделал во время совещания с Совбезом РФ, передают российские пропагандистские СМИ.

Путин жалуется на "расшатанную" стабильность в мире

Путин заявил, что стратегическая стабильность в мире якобы постепенно разрушается под влиянием ряда негативных факторов, которые усиливают уже имеющиеся риски и создают новые угрозы глобального масштаба.

"В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для введения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах", - сказал Путин, отдавший приказ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Путин угрожает развертыванием ядерных ракет

Кремлевский диктатор сетует, что шаг за шагом была фактически уничтожена система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. По его мнению, эта система служила сдерживающим механизмом в отношениях двух государств с крупнейшими ядерными арсеналами и одновременно укрепляла международную безопасность в целом. При этом он подчеркнул, что причины и возможные последствия такого развития событий уже неоднократно обсуждались.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и новые угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Примером тому является наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и другого западного производства, что прямо угрожает безопасности России. Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся ситуации в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания", - угрожает военный преступник.

Путин о продлении договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов

Также российский диктатор подчеркнул, что Кремль якобы не стремится к дальнейшему обострению и развертыванию гонки вооружений. Он напомнил, что последним весомым дипломатическим шагом в этой сфере стало подписание в 2010 году договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях, однако, по его словам, из-за якобы "враждебной политики" администрации Байдена, которая, как утверждается, разрушила основы этого документа, его полное выполнение было остановлено в 2023 году.

"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы... Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа ситуации нами будет принято определенное решение о дальнейшем сохранении указанных добровольных самоограничений", - указывает российский диктатор.

Путин обратился к США с ультиматумом

Военный преступник Путин заявил, что полный отказ от этого соглашения был бы ошибочным и решением, которое, по его убеждению, негативно повлияло бы на реализацию задач договора о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что такой подход может быть жизнеспособным только при условии, что Соединенные Штаты также будут придерживаться аналогичной позиции и воздержатся от шагов, способных нарушить существующий баланс сил сдерживания.

