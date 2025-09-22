Российские 'Чайки' сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

Аналитики Defense Express рассказали, что охота ГУР на российские самолеты-амфибии могла иметь связь с подводными дронами "Толока".

Зачем ГУР уничтожило Бе-12 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ГУР, uk.wikipedia.org

Главное:

ГУР за несколько дней осуществило ряд точечных ударов в Крыму

Уничтожены четыре вертолета Ми-8, РЛС 55Ж6У "Небо-У" и два самолета-амфибии Бе-12

Удар по Бе-12 был целенаправленным

В течение нескольких дней спецподразделение "Призраки" ГУР провело ряд точечных операций по объектам во временно оккупированном Крыму. Сначала были поражены три вертолета Ми-8 и обзорная РЛС 55Ж6У "Небо-У", а затем еще один Ми-8 и два противолодочных самолета-амфибии Бе-12. Об этом пишет Defense Express.

Бе-12 - специализированный противолодочный самолет-амфибия, первый полет которого состоялся еще в 1960 году. Хотя техника и устарела, эти самолеты до сих пор используются врагом для патрулирования акватории Черного моря. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов.

В декабре 2023 года Минобороны РФ даже демонстрировало сюжет с полетом Бе-12, в котором экипаж отрабатывал сброс противолодочных бомб ПЛАБ-250-120. Эти боеприпасы весом 123 кг оснащаются гидростатическими, магнитными или гидроакустическими детонаторами и предназначены для уничтожения подводных лодок.

Почему целью стал именно Бе-12

Аналитики Defense Express отметили, что уничтожение Бе-12 выглядит не случайным. Хотя подобные операции могут иметь формат "свободной охоты", скорее всего, это была целенаправленная атака.

Самый очевидный стратегический мотив - уменьшить возможности РФ в противолодочной обороне, создав условия для действий украинских подводных средств. На выставке Defense Tech Valley 2025 во Львове было продемонстрировано семейство украинских подводных дронов "Толока", поэтому уничтожение самолетов, выполняющих поисковые функции, могло бы облегчить их применение и увеличить эффективность подводных операций.

Однако, по словам аналитиков издания, есть и более простое объяснение. Бе-12 часто используют не только для поиска подводных лодок, но и как патрульные самолеты для обнаружения и преследования надводных целей, в частности украинских надводных морских дронов типа "Магура" и See Baby. То есть удар по Бе-12 мог быть направлен на нейтрализацию угрозы от надводных дронов, которая для россиян на сегодня является более актуальной, чем угроза подводных аппаратов.

Что известно о дронах "Толока"

Как ранее сообщал Главред, концерн Toloka представил новый большой морской дрон длиной 12 метров, который является лишь частью линейки подводных аппаратов компании. Известно как минимум о трех моделях подводных дронов, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях: TLK-200, TLK-400 и TLK-1000.

Самый маленький дрон линейки с электродвигателями, рассчитанный на миссии до 100 км, автономность до 15 дней, глубина погружения до 300 м. Средний по размеру дрон с гибридной силовой установкой (четыре электродвигателя и двигатель внутреннего сгорания). Его дальность - до 1200 км, автономность - до 60 дней, а боевая нагрузка - до 500 кг.

Самый большой и мощный дрон семейства TLK-1000, способный действовать на расстоянии до 2000 км и автономно работать до 60 дней. Оснащен сложными системами искусственного интеллекта, разнообразными датчиками и может нести боевой груз до 5000 кг.

Украинские подводные дроны / Инфографика: Главред

Уничтожение оружия РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 21 сентября впервые в истории украинские спецназовцы из подразделения ГУР МО Украины "Призраки" уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Одновременно был поражен и многоцелевой вертолет Ми-8 на территории временно оккупированного Крыма.

Также Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по складам боеприпасов и беспилотникам российских войск в Донецкой и Луганской областях. Уничтожены десятки тысяч мин, гранат, артиллерийских снарядов и более 19 000 дронов.

Кроме этого, 19 сентября на Тендровской косе в Херсонской области уничтожили многоцелевой тягач "Витязь", который россияне использовали для доставки оружия и личного состава. Операцию провели бойцы центра морских операций "Viking" ГУР МО Украины.

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

