'Успешный рейд': украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

В ловушку спецназовцев военной разведки попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь".

https://glavred.info/ukraine/uspeshnyy-reyd-ukrainskie-specnazovcy-unichtozhili-v-more-tehniku-vraga-10699421.html Ссылка скопирована

Уничтожен вражеский многоцелевой тягач "Витязь" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Уничтожен вражеский многоцелевой тягач "Витязь"

Россияне использовали тягач для доставки личного состава и оружия

Украинские спецназовцы пробрались на Тендровскую косу у берегов Херсонской области в Черном море и уничтожили многоцелевой тягач "Витязь", который подвозил оружие и живую силу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

видео дня

"Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины осуществили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения", - рассказали разведчики.

В результате, в ловушку спецназовцев военной разведки попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который россияне использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции. Таким образом, гусеничный "Витязь" уничтожен.

Смотрите видео уничтожения вражеской техники:

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области. Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Как писал Главред, агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

В сентябре партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

Другие новости:

Что такое ДТ-30 "Витязь" Производитель позиционирует ДТ-30 "Витязь" как двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечение) 50°С до плюс 40°С. Для плавающих моделей в названии добавляется буква П. Более поздние модификации плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров высокой проходимости и большой грузоподъемности ДТ-30П и ДТ-30ПМ, буква М - модернизированный. Двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу ДТ-10П и ДТ-30П широко используются российскими войсками, дислоцированными в сложных экологических регионах, на островах, в частности для транспортировки армейских подразделений, боеприпасов, оборудования и т. д. Из-за низкого давления на грунт это транспортное средство теоретически уязвимо от определенных типов противотанковых мин. В то же время вездеходы незаменимы как эвакуационные средства, поскольку имеют высокий коэффициент тяги и могут подъехать к застрявшему или поврежденному автомобилю с любой стороны в плохих дорожных условиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред