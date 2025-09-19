Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФ

Российские военные причастны к казням пленных.

ССО поразили логистический хаб 810-й обрмп в Курской области / Скриншот

Кратко:

Бойцы ССО Украины нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ

Уничтожены "жирные" цели

Личный состав бригады причастен к военным преступлениям

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Как сообщили в пресс-службе ССО, в результате удара были поражены:

склады с боеприпасами;

база хранения материальных средств;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Отмечается, что 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

"Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Уничтожена база и техника российской 810-й бригады:

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Как писал Главред, агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

В сентябре партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

