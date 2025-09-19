Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФ

Кратко:
- Бойцы ССО Украины нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ
- Уничтожены "жирные" цели
- Личный состав бригады причастен к военным преступлениям
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.
Как сообщили в пресс-службе ССО, в результате удара были поражены:
- склады с боеприпасами;
- база хранения материальных средств;
- место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.
Отмечается, что 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.
"Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в том числе казни украинских военнопленных", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - Уничтожена база и техника российской 810-й бригады:
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.
Известно, что дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
10 сентября 2025 года спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.
Как писал Главред, агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
В сентябре партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
