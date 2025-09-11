Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

Кратко:
- Партизаны совершили диверсию в Туле (РФ)
- Уничтожена башня связи возле оборонного завода "Щегловский вал"
- В результате акции связь на предприятии былаотключена
Партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.
Сообщается, что агентам партизанского движения удалось отключить связь на оборонном заводе.
"Атеш нанес удар по заводу ПВО в Туле. Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить башню связи возле завода АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.
Партизаны также обнародовали фото видео, на которых видно, как пылает башня связи.
В Атеш сообщили, что на этом предприятии разрабатывают и изготавливают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки, стрелковое оружие, а также собирают противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
"Ранее мы уже проводили разведку этого объекта, и по заводу Силы обороны Украины наносили успешные удары. Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало", - добавили партизаны.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Отметим, "Щегловский вал" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. Завод занимается разработкой управляемого оружия для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, быстрострельных пушек и боевого стрелкового оружия. Также предприятие модернизирует старое оружие.
Как писал Главред, в августе партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.
Ранее партизанское движение Атеш сообщило о серьезных проблемах у российских войск на Херсонщине. По их данным, несмотря на большие потери, командование все равно отправляет солдат в бой.
РФ не смогла адаптироваться к ударам в тылу: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что ВСУ будут быть по тылам оккупантов. При этом россияне не смогли адаптировались к таким угрозам.
"А если им что-то "вернется" в ответ, то для их коммунальной системы, которая находится в упадке и техногенном коллапсе, удары будут более чувствительными и масштабными, чем для нас. Поэтому ответные удары необходимо проводить обязательно", - считает эксперт.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
