К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко

Украине нужно наносить ответные удары по российской инфраструктуре, она до сих пор уязвима, убежден эксперт.

В ночь на 7 сентября армия страны-агрессора России осуществила массированную атаку по Украине, и запустила рекордное количество воздушных целей с использованием 810 беспилотников в течение суток. Учитывая рост количества целей и угрозы для гражданского населения и критической инфраструктуры, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о создании эшелонированной системы противодействия российским БПЛА.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как часто РФ сможет осуществлять массированные атаки и может ли запуск 1000 дронов стать ежедневным риском, о чем свидетельствуют уменьшение атак ракетами и почему легкомоторные самолеты должны стать неотъемлемым атрибутом противодействия дроновым атакам.

Во время недавней атаки по Украине был зафиксирован антирекорд - запуск Россией 810 дронов за сутки. Как скоро, по вашему мнению, могут сбыться прогнозы, которые звучали летом относительно того, что россияне могут впоследствии выйти на показатель в не менее 1000 дронов в сутки?

Россияне могли и во время этой атаки запустить эту тысячу. У них есть накопленные дроны всех трех типов - Shahed-136, "Гербер" и "Пародия". И даже после этого удара у них еще осталось более 2800 единиц боекомплекта этих трех типов.

Вопрос в другом - имеют ли они достаточно пусковых установок для того, чтобы в течение суток запустить 1000 дронов? Я думаю, что при соответствующей подготовке в течение суток они могут запустить 1000 аппаратов смешанного типа. Но если говорить о ежедневных атаках такого масштаба - это невозможно. Ведь для этого нужно вывести производство Shahed-136 на уровень в 500 единиц готовой продукции в сутки и еще 500 единиц приманок "Гербер" и "Пародия" в сутки. А это нереально, сейчас их показатели - примерно 100 "шахедов" и 100 "Герберов"/"Пародий" (плюс-минус 10%, в зависимости от поставок оборудования, запчастей и других технологических процессов).

Увеличить производство в пять раз по каждой категории россияне не способны. Поэтому к концу этого года мы, вероятно, увидим налет в 1000 дронов, но не ежедневно. Постоянно такое количество они не смогут применять - ни из-за ограниченного производства, ни из-за недостатка пусковых установок.

Есть еще один нюанс, о котором нечасто упоминают. Если россияне действительно начнут запускать по 1000 дронов каждую ночь - сколько это им будет стоить? Стоимость такого террора будет огромной, в какой-то момент даже больше, чем расходы на ракетные удары. Это серьезно ударит по их бюджету, который и так страдает от дефицита и падения доходов от экспорта энергоресурсов. Поэтому, кроме технических и технологических ограничений, существует еще и экономический фактор.

Вы сказали, что резко увеличить производство в пять раз россияне не способны. Какой у них есть резерв для наращивания выпуска дронов - Shahed, "Герберов" и "Пародий"? И что с пусковыми установками?

В благоприятных условиях они могут ежемесячно увеличивать производство примерно на 10%. "Благоприятные условия" - это стабильные поставки запчастей и оборудования для сборки дронов и для строительства новых цехов, ангаров, объектов, а также изготовления пусковых установок (по сути, катапульт). То есть, если сейчас россияне производят 100 в сутки, в следующем месяце это может быть 110, далее 120, потом 130, 150.В таком темпе они теоретически могут выйти на 500 "шахедов" в сутки, но для этого нужны не только стабильные поставки, но и строительство новых заводов и производственных линий - например, на территории "Алабуги" или завода "Купол" в Ижевске, или обустройство другой площадки под такие нужды.

Все это возможно только при условии стабильных поставок, но мы еще не учли риск их прекращения или задержки, например, со стороны Китая. Так же есть экономические риски: нехватка финансов может не позволить своевременно строить новые объекты.

Есть и технические или технологические риски. Или, в конце концов, может случиться так, что по "Алабуге" прилетят три-четыре "Фламинго", и производство, которое строилось годами, будет полностью разрушено без возможности восстановления. И тогда весь процесс останавливается. То есть существует много факторов, которые могут влиять на их планы.

Кстати, "Фламинго" действительно может долететь до "Алабуги"?

Да, в принципе может. Их дальность - около 3000 км, этого достаточно, чтобы поразить завод. Конечно, военным придется маневрировать, минуя зоны с мощными средствами ПВО. Конечно, там будут маневры, потому что надо будет обходить зоны с наличием средств противовоздушной обороны. В районе самого производства сейчас стоит усиленная эшелонированная ПВО, но мы видим, что есть возможности обходить их оборону и наносить удары по критической промышленности и не только.

Вы писали, что россияне стремятся выйти на массированные атаки каждые два-четыре дня. Разумеется, ежедневно по тысяче дронов они запускать не смогут по причинам, которые мы уже обсудили. А насколько опасными будут такие атаки, раз в 2-4 дня, для украинской ПВО?

В любом случае это испытание на прочность наших систем противовоздушной обороны. Мы сейчас переживаем период, который еще никто в мире не проходил. Ни одна страна не находилась под такими массированными ударами. Скажите, какое еще государство выдерживало за ночь налет в 810 дронов, из которых 747 было сбито? То есть мы видим одновременно и рекорды по количеству налетов, и рекорды по уровню противодействия. Вот в чем суть.

В таком формате это действительно серьезная нагрузка на наши средства противовоздушной обороны. Поэтому мы применяем комплексные возможности противодействия: от средств РЭБ и мобильных огневых групп до зенитных дронов-перехватчиков и классической ПВО малого, среднего и большого радиуса действия. Я уверен, что со временем возникнет и необходимость использования легкомоторной авиации для перехвата дронов.

Пока у нас проседает именно компонент действий "на упреждение". Мы неоднократно видели, что основная фаза перехвата обычно происходит уже возле крупных городов, куда долетают дроны. На пути к этим городам они преодолевают сотни километров с минимальными потерями, ведь там не хватает средств, способных их сбивать еще на подступах.

Поэтому наша задача - выйти на уровень перехвата дронов еще до того, как они достигают городов. Это позволит уменьшить нагрузку на городскую ПВО и повысить эффективность защиты. Здесь стоит делать ставку на другие инструменты: увеличение количества мобильных огневых групп (МОГ), усиление их вооружения, оснащение МОГ зенитными дронами для работы на основных маршрутах полета вражеских аппаратов. И, опять же, перспективным направлением станет привлечение легкомоторной авиации, которая сможет действовать на опережение и перехватывать цели еще на подступах.

Что касается легкомоторной авиации, я уже неоднократно слышала мнение, что ее нужно привлекать - и чем быстрее, тем лучше. Тогда возникает вопрос: что именно сейчас тормозит этот процесс? Ее недостаточно, или есть другие преграды?

Причины есть, и они не военного характера. Прежде всего - это большое количество критиков идеи использования легкомоторной авиации. Причем часто эта критика является непрофессиональной и предвзятой. Во многих случаях она обусловлена не столько реальными аргументами, сколько личной заинтересованностью определенных лиц в продвижении других решений, например, зенитных дронов. То есть здесь вопрос не в военной целесообразности, а скорее в сфере интересов и влияния. Некоторые заинтересованы в том, чтобы больше ресурсов и внимания направлялось именно на развитие и пиар альтернативных средств перехвата, а не легкомоторной авиации.

Другого объяснения у меня нет. Все те аргументы, которые озвучиваются в информационной среде в поддержку критиков, на самом деле не выдерживают никакой справедливой критики. Ведь чаще всего эти люди либо совсем не понимают специфику легкомоторной авиации, либо даже не пытаются вникнуть в тему. Несмотря на это, они последовательно и категорически выступают против ее применения.

Накануне Главнокомандующий ВСУ Сырский заявлял о создании эшелонированной системы противодействия дронам Shahed. Легкомоторная авиация тоже может стать ее компонентом?

Собственно, я не знаю, что именно имел в виду генерал Сырский, ведь каких-то деталей он не раскрыл. Мне неизвестно, что из себя будет представлять эта система, но если говорить о комплексном использовании всех средств противодействия, то, безусловно, легкомоторная авиация должна быть одним из элементов перехвата на опережение - еще до того, как дроны подлетают к украинским городам.

Если такие меры действительно будут задействованы, насколько это может повысить эффективность нашей ПВО? Возможно ли, что при таких условиях дроны удастся перехватывать раньше - еще до подлета к крупным городам, а не уже непосредственно возле них или внутри?

Приведу пример. На Киев направляется очередной рой дронов из Черниговской и Сумской областей. Они преодолевают сотни километров в нашем воздушном пространстве на высоте около 4000 метров. На этой высоте мобильные огневые группы не могут их сбить, если только не оснащены ПЗРК, а по состоянию на сейчас ПЗРК не являются штатным вооружением таких групп.

Также не каждый зенитный дрон может перехватить Shahed-136 на этой высоте - некоторые могут, но большинство нет. Итак, большая часть этих дронов прилетает невредимой в Киев, и уже в столице начинаются настоящие "звездные войны". Но если им навстречу вылетел бы, например, легкомоторный штурмовик вроде Super Tucano, ситуация выглядела бы иначе.

У нас его пока нет, и я не уверен, что сможем приобрести, но использую его как эталонный пример. Стоимость одного часа полета этого штурмовика составляет от 500 до 1000 долларов - это расходы на топливо, обслуживание и сопутствующие потребности. Для сравнения: один зенитный дрон стоит в среднем 2-2,5 тысячи долларов.

Существенная разница.

Штурмовик при этом может быть вооружен четырьмя пулеметами FN (лицензионная копия Browning M3), с общим боекомплектом в 800 патронов. За один час операции он способен уничтожить от 5 до 10 дронов-камикадзе, если они идут группой, плотным роем.

И все это может делать только один самолет, который движется со скоростью вдвое, а то и втрое больше скорости дрона-камикадзе Shahed-136. Он способен перехватывать их на безопасном для себя расстоянии и сбивать с помощью гораздо более дешевого средства поражения - пулемета FN.

Самолет работает на высоте, недосягаемой для МВГ и даже не для всех зенитных дронов. При этом за один час может уничтожить от 5 до 10 целей. Там, где на зенитные дроны пришлось бы потратить 10-20 тысяч долларов только для того, чтобы они вообще могли дотянуться, этот самолет выполняет задачи за 500-1000 долларов в час. Да, его нужно приобрести, и он стоит дорого, но окупается очень быстро. А если это будет, например, звено из трех-четырех самолетов, не говоря уже об эскадрилье, то они за час смогут на опережение уничтожить 30-40 дронов или даже больше. И это серьезно разгружает эшелонированную ПВО того города, к которому направлялись дроны.

Мы видим, что от россиян, в частности от Путина лично, уже звучали заявления о так называемых ответных ударах по энергетической инфраструктуре. Хотя, как мы знаем, они и раньше наносили подобные удары и без этих заявлений. Сейчас, учитывая начало отопительного сезона, а также последние атаки, мы видим усиление ударов по железнодорожной инфраструктуре и по тепловой генерации. Каковы ваши прогнозы относительно таких атак?

Они, безусловно, будут пытаться поразить объекты энергетической инфраструктуры - свой сценарий "энергетического давления" на Украину они не исключают. Единственная разница - масштабнее будут применять дроны вместо ракет. Проблемы с ракетами у них не из-за производства - оно есть и продолжается, как и происходит накопление боеприпасов. Проблемы с пусковыми возникли после операции "Паутина". Авиационных пусковых Ту-95МС критически не хватает. Они уже никогда не могут запускать по 70-100 ракет Х-101 одновременно. Причина не в отсутствии самих ракет, а в нехватке носителей - большинство боеспособных самолетов было уничтожено именно во время операции СБУ.

Поэтому они будут пытаться масштабировать удары именно с помощью дронов. Однако Украина уже адаптировалась к этому виду угрозы. Если в 2022 году некоторые города переживали блэкауты по 2-3 недели, как, например, Одесса, то в прошлом году некоторые города переживали блэкауты по 24 часа, это был максимум. В 2023-2024 годах мы уже адаптировались к угрозам, поэтому масштабные энергетические удары не имеют таких разрушительных последствий.

Однако сами россияне не адаптировались к таким угрозам, и если им что-то "вернется" в ответ, то для их коммунальной системы, которая находится в упадке и техногенном коллапсе, удары будут более чувствительными и масштабными, чем для нас. Поэтому ответные удары необходимо проводить обязательно.

Во время последнего вылета появилась информация, что по меньшей мере три российских самолета не смогли осуществить пуски Х-101/Х-555. Как могут выглядеть в ближайшее время российские ракетные атаки, учитывая этот дефицит носителей?

Они будут комбинировать доступные боеспособные пусковые, поднимать в воздух Ту-95 и Ту-160 для запуска Х-101, усиливать их 3М-14 (Калибр) с Черного моря, а также использовать аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 9М723 (ОТРК "Искандер"). То есть россияне будут комбинировать разные типы ракет, чтобы увеличить масштаб и вероятность поражения. Но это не будет унифицированный удар - скажем, 100 Х-101 или 50 "Калибров". Такой возможности они уже не имеют. Речь идет о 30-50 ракетах разного типа: Х-101, 3М-14, 9М723, Х-47М2, а также Х-22.

Такие атаки будут усиливать еще и авиационными ракетами Х-59, которые запускают с фронтовых бомбардировщиков или истребителей Су-35 и Су-34. К этому добавлять противорадиолокационные Х-31Б, чтобы создать дополнительную нагрузку на нашу систему противовоздушной обороны.

Впрочем, это скорее демонстрация их ограничений. Ведь ресурс пусковых установок и носителей у россиян критически исчерпан. И тот факт, что недавно Ту-160 не смог осуществить пуск, свидетельствует о высоком уровне изношенности узлов этих самолетов.

Учитывая эту изношенность и указанные проблемы, как долго россияне могут увеличивать производство ракет и дронов и, соответственно, наращивать ими удары по Украине?

Что касается ракет, у россиян производство более-менее стабильное. На самом деле сейчас происходит даже быстрое накопление - из-за недостатка пусковых установок накапливаются Х-101 и "Калибры". Они используют их значительно меньше, чем производят ежемесячно, поэтому происходит накопление. При этом более активно применяют баллистические ракеты - сколько сделали за месяц, столько и применили, поэтому иногда они обращаются за помощью к Северной Корее по поставкам КN-23. В целом же основная проблема сейчас не в дефиците ракет или возможности их производства, а именно в критической нехватке пусковых установок для авиационных и морских ударов.

