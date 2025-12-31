Что происходит с организмом, если ежедневно пить кефир: женщина провела эксперимент

Кефир способствует здоровью кишечника, помогает контролировать уровень сахара в крови, уменьшает стресс и поддерживает защитные функции организма.

В чем польза кефира

Женщина, которая месяц ежедневно пила кефир, заметила ряд положительных изменений

Эксперимент изменил ее отношение к напитку

Эксперты советуют выбирать кефир без сахара для максимальной пользы

Британская журналистка решила проверить на собственном опыте, действительно ли кефир имеет репутацию "волшебного" напитка для пищеварения и общего здоровья. В течение 30 дней она ежедневно выпивала стакан ферментированного продукта и внимательно следила за реакцией своего организма, пишет Independent.

Почему кефир считают полезным

Кефир - это ферментированный напиток, созданный на основе молока или воды с добавлением бактерий и дрожжей. Его часто называют естественным источником пробиотиков, белка и витаминов. Специалисты отмечают, что регулярное употребление кефира может:

поддерживать здоровую микрофлору кишечника;

способствовать стабильному уровню сахара в крови;

уменьшать проявления стресса;

усиливать защитные функции организма.

Популярность напитка растет, и сегодня его легко найти на полках магазинов. Кроме классического молочного варианта, существует и водный кефир - его часто выбирают те, кто не употребляет продукты животного происхождения.

Как прошел эксперимент

Автор эксперимента, Эмили Лавиния, призналась, что сначала относилась к кефиру с осторожностью - ее настораживали специфический аромат и густая текстура. Но уже через несколько дней она изменила свое мнение.

В течение месяца Эмили тестировала разные виды напитка: от классического до вариантов с дополнительным белком, медом, фруктовыми нотами и ароматом апельсинового цвета.

Какие результаты она получила

По словам женщины, регулярное употребление кефира дало несколько неожиданных эффектов:

появилось больше энергии в течение дня;

ощущение сытости длилось дольше;

кожа стала чище и ровнее;

утренний стакан кефира превратился в приятную привычку.

Что советуют эксперты

Несмотря на положительный опыт Эмили, диетологи отмечают: не каждый кефир одинаково полезен. Они рекомендуют внимательно читать этикетки и выбирать напитки без добавления сахара - именно такие варианты обеспечивают максимальную пользу для организма.

