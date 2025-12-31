Что происходит с организмом, если ежедневно пить кефир: женщина провела эксперимент

Главное из новости:
Британская журналистка решила проверить на собственном опыте, действительно ли кефир имеет репутацию "волшебного" напитка для пищеварения и общего здоровья. В течение 30 дней она ежедневно выпивала стакан ферментированного продукта и внимательно следила за реакцией своего организма, пишет Independent.
Почему кефир считают полезным
Кефир - это ферментированный напиток, созданный на основе молока или воды с добавлением бактерий и дрожжей. Его часто называют естественным источником пробиотиков, белка и витаминов. Специалисты отмечают, что регулярное употребление кефира может:
- поддерживать здоровую микрофлору кишечника;
- способствовать стабильному уровню сахара в крови;
- уменьшать проявления стресса;
- усиливать защитные функции организма.
Популярность напитка растет, и сегодня его легко найти на полках магазинов. Кроме классического молочного варианта, существует и водный кефир - его часто выбирают те, кто не употребляет продукты животного происхождения.
Как прошел эксперимент
Автор эксперимента, Эмили Лавиния, призналась, что сначала относилась к кефиру с осторожностью - ее настораживали специфический аромат и густая текстура. Но уже через несколько дней она изменила свое мнение.
В течение месяца Эмили тестировала разные виды напитка: от классического до вариантов с дополнительным белком, медом, фруктовыми нотами и ароматом апельсинового цвета.
Какие результаты она получила
По словам женщины, регулярное употребление кефира дало несколько неожиданных эффектов:
- появилось больше энергии в течение дня;
- ощущение сытости длилось дольше;
- кожа стала чище и ровнее;
- утренний стакан кефира превратился в приятную привычку.
Что советуют эксперты
Несмотря на положительный опыт Эмили, диетологи отмечают: не каждый кефир одинаково полезен. Они рекомендуют внимательно читать этикетки и выбирать напитки без добавления сахара - именно такие варианты обеспечивают максимальную пользу для организма.
