Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

Крем-сыр - универсальный продукт, который можно как и добавлять к блюдам, так и использовать как намазку на хлеб. Однако теперь он стоит в магазинах достаточно дорого.
Но это не повод отказывать себе в крем-сыре, ведь можно самостоятельно дома приготовить его из обычного кефира. Об этом, как узнал Главред, в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
По ее словам, пачку кефира нужно хорошо заморозить, после чего снять упаковку и выложить кефир на сито. В таком виде его надо положить в холодильник на всю ночь.
Утром крем-сыр будет почти готов: сыворотка отделится от лишней жидкости и к продукту останется добавить соль и любимые сухие или свежие травы.
