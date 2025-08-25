Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

Блогер рассказала, как кефир можно быстро и легко превратить в более дорогой продукт.

Рецепт крем-сыра из кефира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для чего замораживать кефир

Как приготовить бюджетный крем-сыр

Крем-сыр - универсальный продукт, который можно как и добавлять к блюдам, так и использовать как намазку на хлеб. Однако теперь он стоит в магазинах достаточно дорого.

Но это не повод отказывать себе в крем-сыре, ведь можно самостоятельно дома приготовить его из обычного кефира. Об этом, как узнал Главред, в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

По ее словам, пачку кефира нужно хорошо заморозить, после чего снять упаковку и выложить кефир на сито. В таком виде его надо положить в холодильник на всю ночь.

Утром крем-сыр будет почти готов: сыворотка отделится от лишней жидкости и к продукту останется добавить соль и любимые сухие или свежие травы.

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

